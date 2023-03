Maggie, Paul en Alex Murdaugh. (Hand-out)

Alex Murdaugh is donderdag veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en zoon. Ondanks het gebrek aan direct bewijs, besteedde de aanklager wekenlang aan het schetsen van hoe Murdaugh het motief, de middelen en de gelegenheid had om de moorden te plegen.

De zaak draaide om indirect bewijs: bewijzen dat Murdaugh die avond op de plaats delict was en dat hij loog tegen onderzoekers, en hem afschilderen als een oplichter die zijn familie vermoordde in een wanhopige poging om het onderzoek naar zijn daden af ​​te leiden.

Motief

Een reeks getuigen heeft Murdaugh beschuldigd van uitgebreide financiële wanpraktijken bij zijn gelijknamige advocatenkantoor en heeft bewijs geleverd dat hij tegen bijna iedereen om hem heen heeft gelogen tijdens een jarenlange fraude. Er kwam een ​​”dag des oordeels” uit verschillende hoeken, dus vermoordde hij zijn familie om die financiële onderzoeken af ​​te leiden en te vertragen, betoogde de aanklager.

Met name twee onderzoeken die Murdaughs wandaden aan het licht hadden kunnen brengen, kwamen op het moment van de moorden tot een hoogtepunt.

Ten eerste getuigde de chief financial officer van zijn advocatenkantoor dat ze Murdaugh op de ochtend van 7 juni 2021, uren voor de moorden, had geconfronteerd met het missen van geld. Na de moorden kwam het interne onderzoek naar de fondsen op de achtergrond.

Ten tweede werd Murdaugh geconfronteerd met een rechtszaak van de familie van Mallory Beach, een 19-jarige die in februari 2019 om het leven kwam toen een boot, eigendom van Murdaugh en naar verluidt bestuurd door Paul, neerstortte. Een hoorzitting in die civiele zaak was gepland voor 10 juni 2021 en had het potentieel om zijn financiële problemen aan het licht te brengen, voerden openbare aanklagers aan.

Middelen

Maggie werd gedood door een Blackout-geweer en Paul werd gedood door een jachtgeweer, zei aanklager Creighton Waters, eraan toevoegend dat beide familiewapens waren. Getuigenis van een wapenexpert bewees dat kogelhulzen van Blackout-geweren die in de buurt van Maggie’s lichaam waren ontdekt, overeenkwamen met kogelhulzen die op andere delen van het familiebezit waren gevonden.

Waters merkte op dat dit wapen vermist was en dat Murdaugh er geen verklaring voor kon geven.

Paul Murdaugh werd gedood door schoten uit een jachtgeweer, een van Pauls ‘favoriete wapens’, zei Waters. Onderzoekers stelden vast dat de twee granaten die Paul doodden “klassekenmerken” hadden die vergelijkbaar waren met een 12-gauge jachtgeweer. Waters voegde eraan toe dat Alex Murdaugh dit geweer bij zich had op de avond van de moorden en dat “Maggie’s DNA en bloed” werden gevonden op de ontvanger van het geweer.

De hanger en hondenkennels waar de lichamen van Paul en Maggie werden gevonden op het terrein van Murdaugh’s Moselle in Islandton, South Carolina. (Andrew J. Whitaker/De post en koerier/AP)

Mogelijkheid

Een van de meest overtuigende bewijsstukken van de aanklager was opgenomen audio die volgens hem Murdaugh op de plaats delict plaatste in de nacht van de moorden. De video concentreert zich op een van hun honden en lijkt te zijn opgenomen in de kennels van hun ouderlijk huis in Islandton, South Carolina. Op de achtergrond van de video zijn drie verschillende stemmen te horen, en vrienden van de familie identificeerden die stemmen als die van Paul, Maggie en Alex Murdaugh.

Er is een video opgenomen op de telefoon van Paul vanaf 7 juni 2021 om 20:44 uur, slechts enkele minuten voordat Paul en Maggie werden doodgeschoten, volgens luitenant David Britton Dove, een supervisor in het computercriminaliteitscentrum van de South Carolina Law Enforcement Divisie.

De aanwezigheid van Murdaugh daar was in tegenspraak met zijn oorspronkelijke bewering aan de onderzoekers dat hij die avond niet in de kennels was, zeiden aanklagers.

Murdaugh “vertelde iedereen die wilde luisteren dat hij er nooit was”, zei de aanklager in openingsverklaringen. “Het bewijs zal aantonen dat hij daar was. Hij was op de plaats delict met de twee slachtoffers.”

Murdaugh gaf later toe te hebben gelogen en getuigde tijdens het proces dat hij de politie had misleid vanwege door verslaving veroorzaakte paranoia.