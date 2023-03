Aanklager John Meadors geeft zijn slotargumenten op donderdag 2 maart. (Joshua Boucher/The State/AP)

Aanklager John Meadors voerde donderdag in de rechtbank aan dat het drugsgebruik van Alex Murdaugh geen verklaring is voor zijn liegen tegen de politie en zijn algemene gedrag in de nacht van de moord op zijn vrouw en zoon.

Murdaugh heeft toegegeven dat hij tegen onderzoekers heeft gelogen over de vraag of hij kort voor hun dood in de hondenkennels van zijn landgoed was geweest, waarbij hij de schuld gaf aan “paranoïde denken” als gevolg van zijn opioïdenverslaving.

In reactie op de slotargumenten van de verdediging zei Meadors dat de verklaring niet bestand is tegen een test van gezond verstand. Hij smeekte de jury om na te denken over de video die ze hadden bekeken van Murdaughs eerste interview met de politie op de avond van de moorden.

“Vertel me hoe hij was in die auto, je hebt de video”, zei de aanklager.

Meadors zei dat de video liet zien dat Murdaugh vragen leek te begrijpen, tijdige antwoorden gaf en gepast reageerde.

‘Was hij bij zijn volle verstand? Natuurlijk was hij dat’, zei de advocaat.

Meadors voerde ook aan dat als Murdaugh het aantal pillen had ingenomen dat hij beweerde te hebben ingenomen, “hij dood zou zijn”.

“Je kunt niet zoveel pillen slikken”, zei de advocaat. “Dat is je gezonde verstand.”

Enige context: Murdaugh zei dat hij in de maanden voorafgaand aan de dood van zijn vrouw en zoon soms meer dan 2.000 milligram oxycodon per dag nam.

Het is vrijwel ongehoord dat een arts een patiënt meer dan 100 milligram oxycodon per dag voorschrijft, zelfs voor de meest ernstige acute of chronische pijn.

Terwijl 2.000 milligram in vergelijking astronomisch klinkt, is het medisch mogelijk om zoveel dagelijks in te nemen, volgens CNN Chief Medical Correspondent Sanjay Gupta.

Elizabeth Wolfe van CNN heeft bijgedragen aan dit rapport.