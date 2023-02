CNN

Na weken van getuigenissen hoorde een rechtbank in South Carolina donderdag eindelijk iets van Alex Murdaugh, die wordt geconfronteerd met twee moorden in de dood van zijn vrouw en zoon.

De in ongenade gevallen voormalige advocaat pleitte niet schuldig aan twee moorden en twee beschuldigingen van wapens bij de moord op zijn vrouw, Margaret “Maggie” Murdaugh, en zoon, Paul Murdaugh, op 7 juni 2021 in het huis van de familie in Islandton.

Aanklagers beschuldigen Murdaugh ervan zijn vrouw en zoon te hebben vermoord om af te leiden van een reeks vermeende financiële misdaden, waarbij hij afzonderlijk nog eens 99 aanklachten onder ogen ziet, en hun zaak vorige week rustte.

De verdediging heeft Murdaugh afgeschilderd als een liefhebbende vader en echtgenoot die ten onrechte wordt beschuldigd na een naar eigen zeggen slecht afgehandeld onderzoek. Hier zijn enkele van de belangrijkste momenten van zijn eerste getuigenisdag:

Murdaugh gaf voor het eerst publiekelijk toe dat hij tegen onderzoekers had gelogen over zijn verblijfplaats in de nacht van juni 2021, toen de moorden op zijn vrouw en zoon plaatsvonden.

De voormalige advocaat erkende dat zijn stem te horen is in een video die lijkt te zijn opgenomen in de hondenkennel waar de lichamen van zijn vrouw en zoon zijn gevonden. Aanklagers hebben de video gebruikt om Murdaugh op de plaats van de moorden te plaatsen, in tegenspraak met zijn herhaalde verklaringen aan de politie dat hij die nacht niet was geweest.

Talrijke getuigen had getuigd dat zijn stem op de achtergrond is van de video die Paul op 7 juni 2021 om 20:44 uur heeft opgenomen.

“Dhr. Murdaugh, ben jij dat op de kennelvideo om 20:44 uur op 7 juni,’ vroeg advocaat Jim Griffin, ‘de nacht dat Maggie en Paul werden vermoord?’

“Dat is het,” zei Murdaugh.

CNN-verslaggever merkt een interessante verdedigingstactiek op in de moordzaak tegen Alex Murdaugh

Murdaugh zei dat hij had gelogen dat hij eerder die avond in de kennel was geweest vanwege ‘paranoïde denken’ als gevolg van zijn drugsverslaving.

“Ik heb tegen ze gelogen”, zei hij, terwijl hij zijn verslaving aan opiaat-pijnstillers de schuld gaf.

‘Ik dacht niet helder na,’ voegde hij eraan toe. “Ik denk niet dat ik in staat was om te redeneren, en ik loog dat ik daar beneden was, en het spijt me zo dat ik dat deed.”

Toch was Murdaugh nadrukkelijk in zijn ontkenning dat hij zijn vrouw en zoon had neergeschoten en gedood, en benadrukte hij in antwoord op de vragen van Griffin: “Ik heb mijn vrouw of mijn zoon nooit en te nimmer neergeschoten.”

Murdaugh getuigde dat hij op de avond dat zijn zoon en vrouw werden vermoord, na het eten zijn huis uitstapte om de honden in de kennels te verzorgen, waarna hij zijn huis weer binnenging en op een bank ging liggen.

Daarna besloot hij zijn moeder, een patiënte met de ziekte van Alzheimer, in het nabijgelegen Almeda te bezoeken, zei hij.

Murdaugh zei dat zijn vrouw “niet van plan was om die avond met mij mee te gaan”, en voegde eraan toe: “Maggie hield er niet echt van om mijn moeder te bezoeken.”

Murdaugh vertelde de rechtbank dat hij op de terugweg van het huis van zijn moeder twee keer probeerde zijn vrouw te bellen, maar dat ze niet opnam. Hij zei dat hij ook een sms voor haar had achtergelaten. Hij zei echter dat hij haar non-respons niet ongebruikelijk vond, omdat ze bij Paul was en vanwege de soms gebrekkige mobiele service.

Murdaugh gaf donderdag toe dat hij had gestolen van zijn advocatenkantoor en zijn cliënten, wat uiteindelijk leidde tot zijn ontslag bij het bedrijf, toen bekend als PMPED en sindsdien omgedoopt tot Parker Law Group.

“Ik geef in al deze gevallen openhartig toe, meneer Waters, dat ik geld heb aangenomen dat niet van mij was, en dat ik het niet had moeten doen”, zei Murdaugh in reactie op aanklager Creighton Waters tijdens het kruisverhoor van de aanklager.

“Ik haat het feit dat ik het heb gedaan. Ik schaam me ervoor. Ik schaam me voor mijn zoon’, zei hij.

“Ik schaam me voor mijn familie en ik betwist niet dat ik het heb gedaan”, vervolgde hij.

Murdaugh raakte zichtbaar overstuur nadat zijn advocaat hem vroeg of hij het naar zijn zin had gehad met zijn zoon Paul op de dag voorafgaand aan zijn moord.

‘Je kon niet in de buurt van Paul-Paul zijn (Paul Murdaugh) – je zou niet bij hem in de buurt kunnen zijn en geen leuke tijd hebben”, zei Alex Murdaugh, die in huilen uitbarstte.

“Was je close met Paul?” vroeg advocaat Griffin.

Nog steeds huilend, antwoordde Murdaugh: “Je kunt niet dichterbij zijn” dan hij was met Paul en zijn andere overlevende zoon, Buster.

Murdaugh barstte donderdag in tranen uit toen hij beschreef dat hij de lichamen van zijn vrouw en zoon had gezien in de hondenkennels van de familie op de avond dat ze werden vermoord.

Bij terugkeer naar het huis in Islandton Na een bezoek aan zijn moeder, zei Murdaugh, waren Margaret en Paul er niet – en hij nam aan dat ze nog steeds in de kennels waren, dus ging hij daar terug.

“Wat heb je gezien?” vroeg Griffin hem.

“Ik heb gezien waar jullie allemaal foto’s van hebben gezien”, zei hij tegen zijn advocaat, huilend en even pauzerend voordat hij zei dat het “zo erg” was.

Murdaugh herinnerde zich dat hij 911 had gebeld en voor Paul en Maggie had ‘proberen te zorgen’, terwijl hij aan het bellen was. Paul’s verwondingen waren bijzonder erg, zei Murdaugh, en hij herinnerde zich dat hij probeerde het lichaam van zijn zoon te controleren op polsslag en probeerde hem om te draaien.

“Ik weet niet waarom ik probeerde hem uit te leveren”, zei een geëmotioneerde Murdaugh. ‘Ik bedoel, mijn jongen ligt met zijn gezicht naar beneden. Hij heeft het gedaan zoals hij het heeft gedaan. Zijn hoofd was zoals zijn hoofd was. Ik zag zijn hersenen op de stoep liggen. Ik wist niet wat ik moest doen.”

De advocaat van Murdaugh vroeg hem: ‘Heb je bloedspatten met hoge snelheid op je shirt gekregen omdat je binnen de afstand van het neerschieten van Maggie of Paul was?

Murdaugh zei: “Het is onmogelijk dat ik met hoge snelheid bloedspatten op me heb gehad.”

“Ik heb rapporten gezien die dat zeiden,” voegde hij eraan toe. “Ik was niet in de buurt van Paul en Maggie toen ze werden neergeschoten.”

Murdaugh weerlegde eerdere getuigenissen over gegevens verzameld van zijn mobiele telefoon, waaruit bleek dat hij op Google zocht naar een restaurant in Edisto Beach , en las kort na het vinden van de lichamen een groeps-sms.

Al die acties waren “onbedoeld”, zei hij, eraan toevoegend dat hij probeerde zijn broers en een vriend van de familie te bellen.

‘Ik probeer die mensen niet te bellen. Ik zoek geen Google-zoekopdracht naar een Whaley’s-restaurant en ik lees zeker geen tekst, ‘zei hij.

“Ik kan je beloven dat ik geen sms-berichten aan het lezen was”, zei Murdaugh toen hem werd gevraagd naar de groeps-sms.

Murdaugh getuigde dat hij gelooft dat zijn verslaving voortkwam uit een operatie die hij kreeg voor een oude voetbalblessure. Hij zei dat hij een paar operaties nodig had en dat hij rond 2004 verslaafd raakte aan hydrocodon voordat hij rond 2008 overging op oxycodon.

“Mijn verslaving is om opiaatpijnstillers te gebruiken, met name oxycodon, OxyContin,” zei hij. “Het escaleert alleen maar. Het escaleert.”

Murdaugh zei dat hij drie keer naar een ontwenningscentrum ging en dat hij “535 dagen drugsvrij is geweest – en daar ben ik erg trots op.”

Murdaugh legde uit hoe hij in september 2021, twee maanden na de moorden, besloot een man van wie hij aanvankelijk pillen wilde halen te vragen om hem in plaats daarvan neer te schieten.

Toen hem werd gevraagd of die drugstransactie echt had plaatsgevonden, zei Murdaugh dat hij het niet wist, want nadat de ontwenningsverschijnselen begonnen, zei Murdaugh dat hij zijn plan had gewijzigd.

“Om de pillen niet meer van hem te krijgen, en in plaats daarvan heb ik hem gevraagd me neer te schieten”, zei Murdaugh toen hem werd gevraagd om te verduidelijken wat dat betekende.

“Ik wilde dat hij me zou neerschieten zodat ik weg zou zijn”, getuigde Murdaugh.

Murdaugh werd op 4 september 2021 op een rijbaan in het hoofd geschoten, maar overleefde. Diezelfde maand gaf hij zichzelf aan nadat hij had toegegeven dat hij een voormalige cliënt had gevraagd hem te vermoorden tijdens een nep-autopech, zodat Murdaughs oudste zoon, Buster, een verzekeringsuitkering kon krijgen, aldus de politie.