Alex Marquez wint MotoGP Sprint op Silverstone

Silverstone – Alex Marquez heeft de Motorrad-Grand-Prix van Großbritannien den Sprint der MotoGP-Klasse gewonnen. Der Spanier setzte sich am Samstag in Silverstone vor seinem italienischen Ducati-Marken collegens Marco Bezzecchi auf der abtrocknenden Strecke durch. Der Spanier Maverick Viñales (Aprilia) investeerde in de loop van de Rennen Platz drie. De beste KTM-fahrer van de Australiër Jack Miller met Rang Siben, der Zuid-Afrikaner Brad Binder volgde als Neunter.