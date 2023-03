CNN

De Wit-Russische winnaar van de Nobelprijs voor de vrede Ales Beliatski is vrijdag door een rechtbank in Minsk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf in een streng beveiligde strafkolonie, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Volgens TASS werd hij schuldig bevonden aan smokkel.

De verbannen Wit-Russische oppositieleider Sviatlana Tsikhanouskaya noemde de veroordeling van Bialiatski en andere activisten in hetzelfde proces “verschrikkelijk”.

“We moeten er alles aan doen om dit beschamende onrecht te bestrijden en hen te bevrijden”, schreef ze op Twitter.

Duitsland noemde de gevangenisstraf van 10 jaar een aanval van Minsk op het maatschappelijk middenveld. Op Twitter noemde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock de aanklachten en het proces tegen Bialiatski en medeverdachten Valentin Stefanovich en Vladimir Labkovich een “farce”, eraan toevoegend dat ze werden veroordeeld “simpelweg vanwege hun jarenlange strijd voor de rechten, waardigheid en vrijheid”. van mensen in Wit-Rusland.”

“Het regime van Minsk bestrijdt het maatschappelijk middenveld met geweld en gevangenschap”, zei Baerbock, eraan toevoegend “dit is evenzeer een dagelijkse schande als Loekasjenko’s steun aan de oorlog van Poetin (in Oekraïne).”

Baerbock drong er bij Wit-Rusland op aan een einde te maken aan de politieke vervolging en eiste de vrijlating van alle meer dan 1.400 politieke gevangenen.

Bialiatski, een pro-democratische activist, documenteert sinds de jaren tachtig mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland. Hij richtte in 1996 de organisatie Viasna, of Lente, op na een referendum dat de autoritaire macht van president en naaste Russische bondgenoot, president Alexander Loekasjenko, consolideerde.

De activist werd in 2020 gearresteerd tijdens wijdverbreide protesten tegen het regime van Loekasjenko.

Bialiatski won samen met mensenrechtenorganisaties uit Rusland en Oekraïne de Nobelprijs voor de Vrede voor 2022.

De nieuwe laureaten werden geëerd voor “een uitstekende inspanning om oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik te documenteren” in hun respectieve landen. “Ze hebben jarenlang het recht gepromoot om macht te bekritiseren en de fundamentele rechten van burgers te beschermen”, zei het Noorse Nobelcomité destijds.

De Wit-Russische oppositiepoliticus Sviatlana Tsikhanouskaya feliciteerde Bialiatski. “De prijs is een belangrijke erkenning voor alle Wit-Russen die strijden voor vrijheid en democratie”, schreef ze drie jaar geleden in een tweet. “Alle politieke gevangenen moeten onverwijld worden vrijgelaten.”