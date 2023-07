Aleksandar Mitrovic hat seinen Verwandten mitgeteilt, dass er nie wieder für Fulham spielen wird, nachdem der Verein ihn auf rund 52 Millionen Pfund geschätzt hat.

Der Preis, der den Beratern genannt wurde, dürfte interessierte Vereine abschrecken.

Mitrovic, der darüber nachgedacht hatte, der Clubtour durch Amerika fernzubleiben, wurde nun von Agent Pini Zahavi und PFA-Vertretern überzeugt, dem Kader beizutreten, der am Donnerstag in die USA aufbricht.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Mitrovic darüber verärgert ist, dass ihm ein Wechsel verwehrt wurde, der Gegenstand zweier gescheiterter Angebote von Al Hilal war.

Mitrovics Agent hat Tony Khan aufgefordert, seinen Wert auf 35 bis 45 Millionen Pfund zu senken.

Dies gibt Marco Silva auf Tour ein Problem mit einem unzufriedenen Stürmer in seinem Kader, da nun Zweifel an Mitrovics Bereitschaft auftauchen, am 12. August im Eröffnungsspiel der Premier-League-Saison in Everton zu spielen.

Fulham äußerte sich nicht, als er von kontaktiert wurde Sky Sportnachrichten.

Der serbische Nationalspieler Mitrovic erzielte in der vergangenen Saison 14 Ligatore und verhalf Fulham damit zu einem Platz in der oberen Hälfte der Premier League.

Mitrovics Tore spielten auch eine Schlüsselrolle dabei, dass der Klub aus West-London zweimal aus der Meisterschaft in die höchste Spielklasse zurückkehrte.

Der Stürmer wechselte im Februar 2018 zunächst auf Leihbasis zu Fulham, bevor er später im selben Jahr für rund 25 Millionen Pfund dauerhaft unterschrieb.

Al Hilal war in dieser Transferperiode einer der geschäftigsten saudi-arabischen Klubs – und hat in der Premier League bereits einen großen Coup gefeiert Ruben Neves.

Der portugiesische Nationalspieler, der Kapitän der Wolves war, wechselte Anfang des Sommers für 47 Millionen Pfund zum Pro-League-Klub.

Al Hilal hat außerdem Kalidou Koulibaly von Chelsea und Lazio-Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic verpflichtet.

Milikovic-Savic, Mitrovics internationaler Teamkollege bei Serbien, soll Berichten zufolge einen Vertrag im Wert von über 17 Millionen Pfund pro Jahr unterzeichnen.

Der andere hochkarätige Spieler, den Al Hilal hat, ist der ehemalige Stürmer von Sporting Lissabon und Benfica, Andre Carillo, der 92 Länderspiele für Peru absolviert hat und die Saison 2017/18 auf Leihbasis an Watford verbrachte.

Wer spielt für wen? Die Stars in Saudi-Arabien Al Fateh Cristian Tello Al Hilal Matheus Pereira, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic Al-Ittihad N’Golo Kante, Karim Benzema, Jota Al Nassr Cristiano Ronaldo, Luiz Gustavo, David Ospina, Marcelo Brozovic Al-Shabab Immer Banega Al Ahli Roberto Firmino, Edouard Mendy, Ezgjan Alioski

Welche Ziele verfolgt Saudi-Arabien im Fußball?

Saudi-Arabien verpflichtet diesen Sommer einige der bekanntesten Spieler des Weltfußballs – aber warum passiert das und stellt diese Kaufkraft eine Bedrohung für große europäische Vereine dar?

Allein im Jahr 2023 wechselte Cristiano Ronaldo ablösefrei in das Land des Nahen Ostens, wobei Ballon-D’Or-Gewinner Karim Benzema eine weitere Saison bei Real Madrid ablehnte, um zu ihm ins Land zu wechseln.

In der Zwischenzeit haben zahlreiche Chelsea-Spieler – darunter N’Golo Kante und Edouard Mendy – die Stamford Bridge nach Saudi-Arabien getauscht, während Heung-Min Son, Bernardo Silva und Mitrovic ins Visier genommen wurden.

Bereits im Juni, Sky Sportnachrichten Chefreporter Kaveh Solhekol analysierte diesen Transfermarkttrend…

