Alejo Vidal-Quadras: Ehemaliger katalanischer Politiker in Madrid ins Gesicht geschossen



Madrid

CNN

—



Der ehemalige Präsident der spanischen Volkspartei in Katalonien, Alejo Vidal-Quadras, wurde am Donnerstagnachmittag in Madrid ins Gesicht geschossen, sagte ein Sprecher des spanischen Innenministeriums gegenüber CNN.

„Er wurde bewusstlos ins Krankenhaus gebracht, während Agenten der Nationalpolizei den Sachverhalt untersuchen“, fügte der Sprecher hinzu. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr Ortszeit.

Vidal-Quadras ist eines der Gründungsmitglieder der rechtsextremen Partei Vox, derzeit die drittstärkste Kraft im Unterhaus des spanischen Parlaments.

Nacho Doce/Reuters Polizei am Tatort in Madrid.

Der Vorsitzende der Vox-Partei, Santiago Abascal, sagte am Donnerstagnachmittag gegenüber Reportern, dass „es noch zu früh ist, um Vermutungen anzustellen, aber wir schließen ein Motiv für den Angriff nicht aus“ und bezog sich dabei auf den Vorfall.

Der spanische Premierminister Pedro Sanchez sagte, er hoffe, dass die Verantwortlichen des Angriffs festgenommen würden.

„Ich möchte Alejo Vidal-Quadras meine Solidarität und Wünsche für eine baldige Genesung übermitteln“, schrieb Sanchez in einem Beitrag auf X.

„Meine ganze Zuneigung gilt ihm und seiner Familie. Wir hoffen, dass die Ermittlungen den Sachverhalt schnellstmöglich klären können und die Verantwortlichen festgenommen werden.“

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Weitere folgen.