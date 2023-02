Alec Baldwin wird von der Familie des ermordeten Kameramanns verklagt

CNN





Die Eltern und die Schwester von Halyna Hutchins, der Kamerafrau, die 2021 während einer Probe am „Rust“-Filmset erschossen wurde, verklagen den Schauspieler Alec Baldwin, die Produktionsfirma des Films und andere wegen ihres Todes.

Die am Donnerstag beim Los Angeles Superior Court eingereichte Klage behauptet, die Angeklagten hätten vorsätzliche emotionale Belastungen, Fahrlässigkeit und den Verlust des Konsortiums bei Hutchins vorzeitigem Tod verursacht, gab Anwältin Gloria Allred in einer Pressekonferenz bekannt.

Die Eltern und die Schwester von Hutchins leben in der Ukraine und kämpfen mit der Tragödie, während sie „mitten in Putins Krieg“ leben, sagte Allred. Hutchins‘ Mutter ist Krankenschwester und behandelt Soldaten in einem Krankenhaus in der Nähe von Kiew, und ihr Schwager ist ein Soldat, der im Krieg kämpft.

CNN bittet Baldwin und die Produktionsfirma des Films um einen Kommentar.

Eine Anwältin des Waffenschmieds am Set, Hannah Gutierrez Reed, die ebenfalls in der Klage genannt wurde, hatte keinen Kommentar.

Im vergangenen Herbst wurde eine Einigung zwischen Baldwin und der Produktionsfirma und Matthew Hutchins, dem Witwer von Halyna Hutchins, erzielt. Allred sagte, diese Klage sei notwendig, weil diese Familienmitglieder auch Rechenschaft und Gerechtigkeit verdienen, und behauptet, dass Baldwin und das Filmproduktionsteam diese Familienmitglieder nicht erreicht haben.

„Sie haben nichts von Alec Baldwin gehört – dem Mann mit der Waffe“, sagte Allred, „der Waffe, die das Leben ihrer Tochter beendet hat.“

Baldwin und Filmset-Waffenschmied Gutierrez Reed werden im Zusammenhang mit der Schießerei ebenfalls strafrechtlich angeklagt. David Halls, der ebenfalls in der Klage genannt wird, hat mit der Staatsanwaltschaft des Bezirks Santa Fe eine Einigung erzielt.

„Was wir suchen, ist eine Anerkennung dessen, was genommen wurde – die liebevolle Beziehung“, sagte Allred. „Was auch immer mit dem Strafverfahren passiert, wir verfolgen diese Zivilklage, damit sie Gerechtigkeit erlangen.“

Allred fügte hinzu: „Es gibt keine wirkliche Gerechtigkeit, wenn jemand getötet wurde.“

„Gerechtigkeit besteht darin, die Wahrheit zu finden“, fügte Co-Counsel John Carpenter hinzu.