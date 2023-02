Alec Baldwin wird offiziell wegen „rücksichtsloser Taten“ angeklagt, die zu Dreharbeiten am „Rust“-Set führten – National

Die Staatsanwaltschaft hat den Schauspieler Alec Baldwin und einen Waffenschmied am Filmset offiziell wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins im Jahr 2021 am Set von angeklagt Rost.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Santa Fe veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung über den wahrscheinlichen Grund, in der die ursprünglich am 19. Januar angekündigten Anklagepunkte gegen Baldwin (64) und Waffenschmied Hannah Gutierrez-Reed dargelegt wurden.

In dem Dokument beschuldigten die Staatsanwälte Baldwin „vieler Fälle extrem rücksichtsloser Handlungen“ während der Produktion des Films.

Sie schrieben, dass Baldwin vor Beginn der Dreharbeiten für das obligatorische Schusswaffentraining „nicht anwesend“ war. Stattdessen wurde ihm am Set eine Anleitung gegeben, aber die Staatsanwälte behaupten, er sei „abgelenkt gewesen und habe über sein Handy mit seiner Familie telefoniert“. Die Trainingseinheit war auf eine Stunde angesetzt, dauerte aber wegen Baldwins „Ablenkung“ am Telefon nur 30 Minuten.

Die Staatsanwälte schrieben, dass Baldwins mangelnde Ausbildung im Umgang mit Schusswaffen „nicht den Industriestandards entspricht“. Sie argumentierten, dass Hutchins nicht getötet worden wäre, wenn Baldwin obligatorische Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt hätte, bevor er die Waffe auf das Set richtete.

Baldwin hat sich noch nicht zu den offiziellen Anklagen geäußert, aber zuvor durch seinen Anwalt gesagt, dass er „keinen Grund hatte zu glauben, dass sich eine scharfe Kugel in der Waffe – oder irgendwo am Filmset“ befand.

„Er verließ sich auf die Fachleute, mit denen er zusammenarbeitete, die ihm versicherten, dass die Waffe keine scharfen Runden hatte“, sagte Baldwins Anwalt. „Wir werden gegen diese Anschuldigungen kämpfen und wir werden gewinnen.“

Gutierrez-Reed hat argumentiert, dass sie überprüft hat, dass die von Baldwin abgefeuerte Waffe mit Dummy-Patronen geladen war, bevor sie sie weitergegeben hat Rost‘s Assistant Director, Dave Halls, der es dann an Baldwin weitergab. Die Anwälte von Gutierrez-Reed haben ebenfalls geschworen, gegen die Anklage vorzugehen, und Halls beschuldigt, ihr während der tödlichen Probenszene nicht erlaubt zu haben, eine Plastikpistole zu benutzen.

Die Erklärung des Staatsanwalts beschrieb mehrere „Handlungen oder Unterlassungen der Rücksichtslosigkeit“ am Set von Rost. Dazu gehörte der Verzicht auf die Verwendung einer Requisitenpistole während außerplanmäßiger Proben, vorsätzliche Ignoranz gegenüber Sicherheitsbeschwerden am Set und das Fehlen von Sicherheitskontrollen durch Waffenschmied. Das Dokument behauptet auch, Gutierrez-Reed habe das verlassen Rost gegen das Protokoll setzen.

Die Anklagen gegen Baldwin und Gutierrez-Reed sehen eine mögliche Haftstrafe von bis zu 18 Monaten und eine Geldstrafe von 5.000 US-Dollar (6.658 US-Dollar) vor.

Halls, der stellvertretende Direktor, wurde auch wegen fahrlässigen Gebrauchs einer tödlichen Waffe angeklagt, weil er Baldwin die geladene Waffe übergeben hatte. Er soll sich schuldig bekennen.

Im Oktober 2021 wurde Hutchins von einem Schuss von Baldwin getroffen und getötet, der eine „Live-Runde“ enthielt. Rost Der Autor und Regisseur Joel Souza wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt.

Die Schießerei fand statt, als Baldwin mit einer seiner Meinung nach sicheren Waffe probte, die ihm von Gutierrez-Reed zur Verfügung gestellt wurde, der für die Waffen am Set verantwortlich war. Baldwin hat konsequent die Verantwortung für den Tod von Hutchins bestritten und gesagt, dass Live-Runden niemals am Set hätten zugelassen werden dürfen. Er behauptet, er habe nicht gewusst, dass die Waffe geladen war, als er feuerte.

Im April wurden Aufnahmen von Alec Baldwin nur wenige Minuten nach der tödlichen Schießerei von der Polizei veröffentlicht.

In lautlosen Probenaufnahmen ist Baldwin zu sehen, wie er schnell einen F.lli Pietta 45 Long Colt Revolver zieht und zielt, dieselbe Waffe, die später fehlgezündet wurde. Er ist mit dem Finger am Abzug zu sehen.

Baldwin bestätigte den Beamten in einem separaten Polizeivideo: „Ich war derjenige, der die Waffe hielt.“

Später im August wurde der Tod von Hutchins vom Büro des medizinischen Ermittlers von New Mexico nach Abschluss einer Autopsie und einer Überprüfung der Berichte der Strafverfolgungsbehörden als Unfall eingestuft.

Im Herbst erreichte Baldwin eine Einigung mit Hutchins ‚Nachlass. Als Teil der Einigung wurde Matthew Hutchins ausführender Produzent von Rost, die diesen Monat wieder mit den Dreharbeiten beginnen sollte. Es ist unklar, wie sich die neuen Anklagen auf die Pläne zur Wiederaufnahme des Films auswirken werden.