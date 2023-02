Alec Baldwin verklagte Halyna Hutchins Dreharbeiten zu „Rust“.

Hilaria Baldwin und Alec Baldwin sprechen zum ersten Mal über die versehentliche Schießerei, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet und der Regisseur Joel Souza am Set des Films „Rust“ am 30. Oktober 2021 in Manchester, Vermont, verletzt wurde.

Alec Baldwin wird von Familienmitgliedern von Halyna Hutchins verklagt, der Kamerafrau, die am Set des Films „Rust“ getötet wurde.

Die Klage gegen Baldwin und andere an der „Rust“-Produktion Beteiligte wurde am Donnerstag im Namen der Schwester und Familie von Hutchins vor dem Los Angeles County Superior Court eingereicht. Die Beschwerden umfassen Fahrlässigkeit, Batterie, vorsätzliche Zufügung von emotionalem Stress und Verlust des Konsortiums.

Die Anwältin der Familie, Gloria Allred, sagte, Baldwin habe sich seit ihrem Tod nicht mehr an Hutchins Mutter, Vater und Schwester gewandt. „Wir haben nichts von Alec Baldwin gehört, dem Mann mit der Waffe“, sagte Allred auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Die Familie lebt derzeit in der Ukraine und nahm nicht an der persönlichen Pressekonferenz teil, weil sie laut John Carpenter, Co-Anwalt von Allred, an der Front des Krieges „den Kampf führen“.

Obwohl die Zivilklage in Kalifornien eingereicht wurde, unterliegt sie dem Recht von New Mexico, da sich dort der Vorfall ereignet hat. In Kalifornien kann niemand außer einem Ehepartner einen Konsortialverlust geltend machen, aber diese Einschränkung gilt nicht in New Mexico. Die Anwälte der Familie sagten, sie hätten in Kalifornien Klage eingereicht, weil dort die Produktionsfirma von „Rust“ ihren Sitz habe.

Allred vertritt auch Mamie Mitchell, eine Drehbuchleiterin des Films, die auch Baldwin wegen Verletzungen im Zusammenhang mit den Dreharbeiten verklagt.

„Es kann sein, dass wir diesen Fall irgendwann mit unserem Fall von Mamie Mitchell konsolidieren wollen“, sagte Allred.

Die Klage der Familie kommt Wochen, nachdem Baldwin von einer Staatsanwaltschaft in New Mexico offiziell wegen zweifacher fahrlässiger Tötung angeklagt wurde. Die Staatsanwälte von Santa Fe behaupten, Baldwin sei bei wichtigen Waffenübungen „abgelenkt“ worden. Er hielt die Waffe, die die tödliche Kugel auf Hutchins abgefeuert hatte.

Die Staatsanwälte erhoben ähnliche Klagen gegen Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenschmiedin des Films, und behaupteten, sie wisse, dass Baldwin mehr Training benötige, und sei auch dafür verantwortlich, die Sicherheit der Waffe vor dem Gebrauch zu überprüfen.

Baldwins Anwälte sagten, er werde gegen die Anklage vorgehen. Ein Anwalt von Baldwin lehnte es ab, sich sofort zu der neuen Klage zu äußern. Baldwin, ein Schauspieler, der für seine Rollen in „The Departed“ und „The Hunt for Red October“ bekannt ist, ist auch Produzent von „Rust“.

Die Zivilklage hat einen anderen Zweck als die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen, obwohl die beiden Fälle nach Ansicht der Anwälte einige sich überschneidende Zeugen haben könnten. Man suche „eine Anerkennung dessen, was genommen wurde“, damit die Familie „im Heilungsprozess helfen kann“, sagte Carpenter. Es erfordert auch eine geringere Beweislast als das Strafverfahren, bemerkte Allred.

Im vergangenen Februar verklagte der Witwer von Hutchins, Matthew Hutchins, Baldwin wegen ungerechtfertigter Tötung, Monate nachdem Hutchins im Oktober 2021 getötet worden war.

Diese Klage, in der Baldwin und anderen rücksichtsloses Verhalten vorgeworfen wurde, das zu der Tragödie geführt hatte, wurde im Oktober letzten Jahres beigelegt. Der Vergleich endete damit, dass der Witwer Produzent für „Rust“ wurde, dessen Dreharbeiten im Januar wieder aufgenommen werden sollten. Allred lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob die Familie die Fortsetzung der Dreharbeiten zu „Rust“ unterstützt.

Matthew Hutchins ist in diesen zweiten Zivilprozess nicht verwickelt, obwohl er und die Familie laut Allred „in Kommunikation stehen. Sagen wir es so.“