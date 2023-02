Alec Baldwin beschuldigt Staatsanwaltschaft im Rust-Fall „einfachen Rechtsfehler“.

In einer Erklärung gegenüber E! News, Sprecher des ersten Bezirksstaatsanwalts von New Mexico Heide Brewer sagte: „An einem anderen Tag, ein weiterer Antrag von Alec Baldwin und seinen Anwälten in einem Versuch, von der groben Fahrlässigkeit und der völligen Missachtung der Sicherheit auf der abzulenken Rost Filmset, das zum Tod von Halyna Hutchins führte.“

Brewer fuhr fort: „In Übereinstimmung mit der guten Rechtspraxis werden der Bezirksstaatsanwalt und der Sonderstaatsanwalt alle Anträge prüfen – auch diejenigen, die an die Medien gerichtet werden, bevor sie der Staatsanwaltschaft zugestellt werden. Der Schwerpunkt der Staatsanwaltschaft und des Sonderstaatsanwalts wird jedoch immer auf der Gewährleistung liegen dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und dass jeder – sogar Prominente mit ausgefallenen Anwälten – nach dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen wird.“

Wie Baldwin hat Gutierrez-Reed behauptet, Hutchins Tod sei ein „tragischer Unfall“ gewesen. Wie ihr Anwalt in einer Erklärung vom 19. Januar gegenüber E! Nachrichten: „Sie hat keinen fahrlässigen Totschlag begangen. Diese Anschuldigungen sind das Ergebnis einer sehr fehlerhaften Untersuchung und eines ungenauen Verständnisses der vollständigen Fakten. Wir beabsichtigen, die volle Wahrheit ans Licht zu bringen und glauben, dass Hannah von einer Jury von Fehlverhalten freigesprochen wird .“