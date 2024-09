Aldi-Nord ruft „Alpenschmaus-Schoko-Brezel“ von Millano zurück.

Grund: In den Produkten könnten Metallteile sein, heißt es das Unternehmen mit Die 140-Gramm-Beutel in den Sorten Vollmilch und Dunkle Schokolade mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 03-2025 und 04-2025. Die Produkte wurden laut Aldi Nord im Rahmen einer Aktion am 2. September verkauft.

Lesen Sie auch

Achtung: Die genannten Produkte nicht verzehren! Metallische Fremdkörper können schwere Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie innere Verletzungen oder Blutungen verursachen.

Kunden können die Brezeln in allen Aldi -Nord-Filialen wird der Kaufpreis erstattet.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels, andere Artikel des Lieferanten sowie weitere Artikel der Marke „Alpenschmaus“ seien davon nicht betroffen, heißt es vom Unternehmen.