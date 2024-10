Aldi Nord heeft de volledige menging van de Biscotto Waffelblättchen in de Sorten Zartbitter und Vollmilch verminderd. Statt 200 Gram enthalten de Verpackungen nur noch 100 Gramm des Schokoladengebäcks. De prijs van 1,99 euro blijft ongewijzigd, maar het gaat om een ​​prijsstijging van 100 procent.

De verbale kritiek op de grote schaal. U moet weten dat Aldi Nord bereid is de volledige vereisten te aanvaarden met betrekking tot de materiële vereisten voor de aankoop van voedsel. „Unsere Biscotto Waffelblättchen bestehen zu 82 Prozent aus Schokolade“, aldus Aldi Nord. Er is echter geen reden waarom de Verbraucherzentrale diese Begründung für unglaubwürdig bestaat. „De Kakaopreise is verzonken in de laatste Monaten“, zegt de Verbraucherzentrale. Als de prijs voor Zucker en Weizenmehl toeneemt, wordt er veel rohstoffe gemaakt voor de wafelblättchen, die gevallen zijn.