Carlos Alcaraz sagte, er wolle eine weitere Chance auf Novak Djokovic. Er sagte, es würde den Gewinn einer Wimbledon-Meisterschaft zu etwas Besonderem machen. Nun, Alcaraz bekam seine Chance, gegen Djokovic anzutreten. Und er hat ihn geschlagen.

Alcaraz ließ einen schlechten Start beiseite und stürmte weiter, um Djokovics 34-Spiele-Siegesserie beim All England Club zu beenden, indem er ihn mit 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4 besiegte ein packendes, hin und her gehendes Finale am Sonntag, in dem er sich mit seiner ersten Meisterschaft in Wimbledon die zweite Grand-Slam-Trophäe insgesamt sicherte.

Der auf Platz 1 liegende Alcaraz verhinderte, dass Djokovic, Nummer 2, beim Rasenturnier den rekordverdächtigen achten Titel und den fünften in Folge holte. Djokovic wurde auch davon abgehalten, seinen 24. Major-Titel in seiner Karriere zu gewinnen.

Anstatt dass Djokovic, ein 36-Jähriger aus Serbien, der älteste männliche Champion in Wimbledon in der Open-Ära wurde, wurde Alcaraz, ein 20-Jähriger aus Spanien, der drittjüngste. Der Altersunterschied zwischen den beiden war der größte in einem Slam-Finale der Männer seit 1974.

Alcaraz hatte also die Jugend auf seiner Seite, was er natürlich auch tat, als sie sich letzten Monat bei den French Open trafen. Das war zwei Sätze lang außergewöhnlich, bevor Alcaraz verkrampfte und nachließ. Dieses Mal hatte er die Ausdauer und die Schläge, um an Djokovic vorbeizukommen.

Alcaraz ist schneller und leistungsfähiger – Aufschlaggeschwindigkeiten von über 130 Meilen pro Stunde, Vorhandschläge von über 100 Meilen pro Stunde –, aber Djokovic ist mit einer Fülle von Talenten und so viel Muskelgedächtnis ausgestattet. Er war dort und hat das auf eine Weise getan, von der Alcaraz im Moment nur träumen kann.

Aber wenn dieser Sieg an einem windigen und bewölkten Tag auf dem Centre Court, wo Djokovic zuletzt im Finale 2013 verlor, ein Anzeichen dafür war, dann ist Alcaraz auf dem Weg, selbst einiges zu erreichen.

Dennoch ist das alles relativ neu für ihn: Djokovics rekordverdächtiges 35. Grand-Slam-Finale war das zweite von Alcaraz.

Dennoch war es Alcaraz, der auf dem Weg zum dritten Satz ein Mini-Meisterwerk mit 32 Punkten und 25 Minuten gewann. Und es war Alcaraz, der sich mit einem Break endgültig an die Spitze setzte und im fünften Durchgang mit einem Rückhandpass-Siegtreffer mit 2:1 in Führung ging. Djokovic, der während des Punktes zu Boden ging, sich aber schnell wieder erholte, reagierte, indem er seinen Schläger gegen den Netzpfosten rammte und beim Aufprall losließ. Er zerstörte seine Ausrüstung und erhielt vom Schiedsrichter Fergus Murphy einen Verstoß gegen die Regeln.

Frühe Nervosität von Alcaraz

Sie spielten weitere 24 Minuten weiter, was einer Gesamtspielzeit von mehr als 4 1/2 Stunden entspricht, aber Alcaraz gab nie nach, gab nie nach. Und es war Alcaraz, nicht Djokovic, der nach dem letzten Punkt sein Gesicht bedeckte, sich im Gras wälzte und dann die Goldtrophäe entgegennahm.

Vielleicht hätte man damit rechnen müssen, dass einige Nervosität von Alcaraz schon früh auftauchen würde. Seine Schüsse landeten nicht dort, wo er wollte. Nicht annähernd. Das Adrenalin – wahrscheinlich die gleiche Quelle für Djokovics schnellere als übliche Aufschläge zu Beginn – schoss vielleicht etwas zu stark und zu schnell, als dass der Junge seine Schläge kontrollieren konnte.

Klar, Alcaraz erkämpfte sich schnell einen Breakpoint, aber ein langer Rückhand-Return mit einem Aufschlag von 127 Meilen pro Stunde machte diesen zunichte. Eine weitere zu weite Rückhand und ein Netzrückschlag bescherten Djokovic das Spiel. Im nächsten Spiel vergab Alcaraz drei Vorhandwürfe, um Djokovic eine Pause und eine 2:0-Führung zu bescheren.

Der Showman in Alcaraz, ein Typ, der versucht und oft Schläge ausführt, an die sonst niemand denkt, tauchte im nächsten Spiel auf, als er zurückrannte, um einen defensiven Lupfer von Djokovic abzufangen, und mit einem Lupfer zwischen den Beinen antwortete seiner eigenen. Djokovic ließ es fallen. Es hieß. Die Fans tobten. Allerdings schüttelte Djokovic sofort den Kopf und winkte mit der Hand, sowohl um anzuzeigen, dass es aus war, als auch um den Anruf anzufechten: Er musste dann über das kollektive „Awwww!“ lächeln. von den Plätzen, als die Videoaufzeichnung auf der Anzeigetafel zeigte, dass es tatsächlich lange gelandet war.

Bald lag Djokovic mit 5:0 vorne. Nach 31 Minuten ersetzte Alcaraz schließlich die Null rechts neben seinem Namen und erzielte mit einem Vorhandpass auf der ganzen Linie den Siegtreffer, um ein Spiel zu gewinnen und stehende Ovationen von einigen Leuten zu ernten.

Um sie zu beruhigen, hielt Djokovic seinen Aufschlag und beendete den Satz. Eine aufschlussreiche Statistik bis dahin: Alcaraz machte neun ungezwungene Fehler, Djokovic nur zwei.

Alcaraz besitzt einen Vorschlaghammer von der Art einer Vorhand, den er auf eine Art und Weise entfesselt, die den Betrachter glauben lässt, dass er jedes Quäntchen Kraft, ja sogar jede Faser seines Wesens in jeden Schwung investiert. Der Klatsch des Schlägers und sein „Uhhh-ehhh!“ Das Ausatmen der Anstrengung sowie das Keuchen beeindruckter Zuschauer hallten durch die Arena.

Das heißt natürlich nicht, dass die Fähigkeiten von Alcaraz bei dieser großen Vorhand enden. Er ist so viel mehr als das und zeigt ein möglichst abwechslungsreiches All-Court-Spiel, weshalb von ihm ein Starruhm prognostiziert wird. Er macht alles gut, einschließlich gut getarnter Drop-Shots, die ihm geholfen haben, im zweiten und dritten Satz am Sonntag wieder mitten ins Geschehen einzusteigen.

Djokovic hat natürlich bereits Großes erreicht, er verbrachte mehr Wochen auf Platz 1 als jeder andere Mann oder jede andere Frau in der fünfzigjährigen Geschichte der computerisierten Rangliste und sammelte diese 23 Grand-Slam-Triumphe, einen mehr als Rafael Nadal und drei mehr als Roger Federer, der einzige Mann mit acht Wimbledon-Titeln.

Djokovic musste sich am Sonntag so oft anstrengen, sich strecken und fast in den Spagat rutschen, um die scheinbar entscheidenden Schüsse von Alcaraz auf eine Art und Weise über das Netz zurückzubekommen, wie es sonst niemand konnte.