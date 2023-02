Alberta hat seit 2020 rund 10.000 „übermäßige“ Todesfälle gesehen, und COVID erklärt nicht alles

Die Zahl der Albertaner, die in den letzten drei Jahren gestorben sind, war deutlich höher als für diesen Zeitraum als normal angesehen, und laut neuen Daten von Statistics Canada wird nicht der gesamte Anstieg auf Todesfälle durch COVID-19 zurückgeführt.

Wöchentliche Todesschätzungen der Bundesbehörde zeigen, dass es im Verlauf der Pandemie von Anfang 2020 bis zur ersten Novemberwoche 2022 9.821 zusätzliche Todesfälle gab. Das heißt, es starben fast 10.000 Menschen mehr als normalerweise für die gleiche Zeit zu erwarten wäre Zeitraum. Forscher nennen diese Zahl exzessive Todesfälle.

Die offizielle Zahl der COVID-Todesfälle deutet darauf hin, dass die Krankheit für einen großen Teil der übermäßigen Todesfälle verantwortlich ist. Daten von Alberta Health zeigen, dass zwischen Januar 2020 und Anfang November 2022 5.277 Menschen an COVID-19 gestorben sind.

Experten sagen jedoch, dass die COVID-19-Zahlen den wahren Verlust von Menschenleben verfehlen, der seit 2020 aufgetreten ist. Sie weisen auf eine Vielzahl potenzieller Faktoren für die anderen Todesfälle hin, einschließlich die Giftdrogenkrise der Provinz und ein medizinisches Unterdrucksystem.

Andere argumentieren, Alberta zähle zu wenige COVID-19-Todesfälle.

Aber unabhängig davon, wie die Todesfälle gezählt werden, ist es wichtig zu wissen, was passiert, um die Grundprobleme besser anzugehen, so ein Arzt aus Calgary, der unzählige Stunden mit COVID-Patienten verbracht hat.

„Wir befassen uns mit der Semantik des Sterbens mit COVID oder des Sterbens an COVID“, sagte Dr. Gabriel Fabreau, Forscher für öffentliche Gesundheit an der Universität von Calgary.

„Und wirklich, es ist aus Sicht der Gesundheitssysteme oder der Gesundheit der Bevölkerung irrelevant. Es sterben viel mehr Menschen, die nicht sterben sollten.“

Demografen sagen, dass einige übermäßige Todesfälle einer alternden, wachsenden Bevölkerung zugeschrieben werden können. Aber in den letzten drei Jahren ist die Gesamtzahl der Todesfälle deutlich gestiegen.

Nicht alle sind sich über die Zahl der übermäßigen Todesfälle in der Provinz einig. Es gibt unterschiedliche Methoden zur Berechnung dieser Zahl. Die Schätzungen über die Zahl der Todesfälle variieren.

Tara Moriarty, Forscherin für Infektionskrankheiten und außerordentliche Professorin an der University of Toronto, schätzt die Zahl der übermäßigen Todesfälle in Alberta auf 10.232.

Sie glaubt, dass die Unterberichterstattung ein Grund für die erhöhten Todeszahlen in den meisten Provinzen, einschließlich Alberta, ist.

In ihrem jüngsten Bericht schätzt Moriarty, dass Alberta Tausende von Todesfällen für die Omicron-Periode (Dezember 2021 bis November 2022) der Pandemie fehlen.

Sie schätzt die Zahl der Fälle und Todesfälle anhand der Infektionsrate der Bevölkerung zu einem bestimmten Datum. Diese erwartete Fall- und Todesrate basiert auf Gerichtsbarkeiten mit detaillierteren COVID-Tests und Datenaustausch wie Quebec und Großbritannien – Gerichtsbarkeiten, in denen übermäßige Todesfälle eher mit COVID-Todesfällen übereinstimmen, sagt sie.

Alberta definiert einen COVID-Tod als eine Person, die an COVID-19 gestorben ist oder bei der die Krankheit ein beitragender Faktor war und durch einen Labortest vor dem Tod bestätigt wird. Laut Alberta Health werden jedoch auch Todesfälle bei Ausbrüchen in der Gemeindepflege gemeldet, bei denen nur ein Schnelltest durchgeführt wurde.

Wenn unklar ist, ob COVID einen Todesfall verursacht oder dazu beigetragen hat, wird er als „unbekannt“ eingestuft und von Gesundheitsbehörden, einschließlich Krankenschwestern, Ärzten und in einigen Fällen dem Gerichtsmediziner, überprüft.

In Quebec umfasst die Definition im Labor bestätigte Fälle. Es umfasst auch Fälle, in denen jemand mit COVID-Symptomen ohne andere klinische Erklärung stirbt, nachdem er einem positiven Fall in einer Umgebung mit engem Kontakt ausgesetzt war, z. B. wenn er unter demselben Dach lebte. Ein positives Testergebnis ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

Laut ihrer Berichterstattung sagt Moriarty, dass die meisten kanadischen Provinzen die COVID-Todesfälle bei älteren Menschen überbetont und andere vermisst haben.

„In jüngeren Altersgruppen gibt es eine erheblich höhere Übersterblichkeit, selbst wenn man die Todesfälle durch toxische Drogen berücksichtigt, die selbst wahrscheinlich zu wenig gemeldet werden“, sagte Moriarty gegenüber CBC News.

Vor dem Ausbruch der Pandemie gab es in Alberta durchschnittlich etwa 40 bis 75 Drogenvergiftungen pro Monat. Im Mai 2020 fiel diese Zahl nur einmal unter 100 und lag bei bis zu 175 Todesfällen pro Monat.

Eine separate Studie in Alberta, die auf wöchentlichen Schätzungen der Todesfälle basiert, untersuchte die übermäßigen Todesfälle zwischen März 2020 und Dezember 2021. Sie ergab, dass fast 55 Prozent der Todesfälle auf COVID-19 zurückzuführen waren. Es wurde jedoch auch beobachtet, dass ein weiteres Viertel der übermäßigen Todesfälle mit Drogenvergiftungen in Verbindung gebracht wurden.

„Obwohl ältere Erwachsene mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID-19 sterben, wurde bei jüngeren Menschen ein massiver Anstieg der nicht mit COVID-19 zusammenhängenden Sterblichkeit beobachtet“, hieß es.

Ein Sprecher des Gesundheitsministers von Alberta, Jason Copping, sagte, die überhöhten Todeszahlen seien nicht das Ergebnis einer Unterberichterstattung.

In einer Erklärung fügte der Sprecher hinzu, die Abteilung sei zuversichtlich, dass die Provinz COVID-Todesfälle gemeldet habe. Als Gründe für den Anstieg werden Alkohol und Drogen – insbesondere Opioide –, eine alternde Bevölkerung und eine höhere Inanspruchnahme des Gesundheitssystems genannt.

„Die Pandemie führte zwischen 2020 und 2022 zu erheblichen Behandlungsverschiebungen, was auch zu einer erhöhten Patientenschärfe beiträgt, die sich auf die Zahl der überhöhten Sterblichkeitsraten auswirken könnte“, heißt es in der Erklärung.

James Talbot, ein ehemaliger Chief Medical Officer of Health für Alberta, sagt, dass die Unterberichterstattung eine mögliche Erklärung für die übermäßigen Todesfälle sein könnte, und fügt hinzu, dass die Provinz nur testpositive Todesfälle aufzeichnet.

„Also würden Menschen, die zu Hause, im Krankenwagen oder im Notfall starben, bevor sie getestet werden konnten, als übermäßige Todesfälle aufgeführt“, schrieb er in einer E-Mail an CBC News.

Talbot glaubt jedoch, dass Verzögerungen bei der medizinischen Versorgung anderer Erkrankungen, giftige Medikamente und das überforderte medizinische System auch Ursachen sein könnten.

Fabreau, der Forscher für öffentliche Gesundheit an der U of C, stimmte zu, dass das angespannte Gesundheitssystem die Ergebnisse der Patienten beeinflusst.

Er sagt, dass viele Untersuchungen zeigen, dass Überkapazitäten im Gesundheitswesen zu zusätzlicher Sterblichkeit führen, sei es durch längere Wartezeiten für Krankenwagen oder Notaufnahmen oder durch reduziertes Pflegepersonal in Krankenstationen.

„Dies kann zu dem dramatischen Anstieg der verpassten Krebsdiagnosen führen, die wir gesehen haben, was auf den Zusammenbruch der Grundversorgung zurückzuführen ist“, sagte er.

Das Fehlen einer angemessenen psychischen Gesundheitsversorgung kann zu erhöhten Überdosierungen und alkoholinduzierter Hepatitis durch einen Anstieg des Alkoholkonsums während der Pandemie führen, sagte er.

Fabreau schlug auch vor, dass die sozialen und medizinischen Komplikationen, die durch die Ankunft des SARS-CoV-2-Virus verursacht wurden, zu den eskalierten Todesfällen geführt haben.

„Es gibt eine lange Litanei ernsthafter Komplikationen, die mit COVID einhergehen“, sagte er.

„Schlaganfälle, Herzinfarkte, Blutgerinnsel, Organversagen – das sind Sterblichkeit, das sind Todesfälle und Morbidität, die wahrscheinlich nicht als COVID erfasst werden, aber sicherlich zur erhöhten Sterblichkeitslast beitragen.“

Fehlinformationen füllen die Lücke

Forscher wie Moriarty glauben, dass es wichtige Informationen für das Gesundheitssystem und die Bürger sind, wenn es um die Bilanzierung übermäßiger Todesfälle geht.

Sie sagte, dass viele dieser Daten vom Canadian Institute for Health Information (CIHI) und Statistics Canada verfügbar sind, aber die Verzögerungen bei der Berichterstattung aus vielen Provinzen machen es schwierig, ein provinzielles oder nationales Bild zu zeichnen.

Fabreau stimmt zu.

„Wenn Daten nicht zur Verfügung gestellt werden oder Daten schwer zugänglich sind, haben wir das im täglichen Zeitalter der Fehlinformationen gelernt [that] Wir werden die Lücken mit Müll füllen und die Bevölkerung verwirren und es den Menschen schwerer machen, zu verstehen, was passiert“, sagte er.

Einige Berichte über zu hohe Todeszahlen in anderen Ländern, wie dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, haben im Internet zu falschen Behauptungen geführt, dass Impfstoffe schuld seien.

Fabreau, der eine nationale Studie zu COVID-Impfungen leitet, sagt, dass es laut seiner Lektüre der Literatur keine Beweise dafür gibt, dass die Impfung das Todesrisiko erhöht.

„Wenn überhaupt, ist es genau das Gegenteil – es reduziert das Risiko von Tod und schwerer Krankheit dramatisch“, sagte er. „Und ich habe viel zu viele Menschen an COVID sterben sehen.“

Bisher wurden in Kanada fast 97 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs verabreicht, und fast 32 Millionen Kanadier wurden geimpft.

Daten von Health Canada zeigt, dass von 400 Todesfällen nach der Impfung, die der Agentur gemeldet wurden, ihre Untersuchung festgestellt/gefunden hat, dass nur vier „mit einem kausalen Zusammenhang mit der Immunisierung übereinstimmen“. Einer dieser Todesfälle fand in Alberta statt.

Mehr als 50.000 Todesfälle wurden in Kanada mit COVID-19 in Verbindung gebracht.

Laut Fabreau könnte Alberta ohne allzu großen Aufwand detailliertere und umfassendere Daten zu Krankenhauswartezeiten, Melde- und Wartezeiten für Krankenwagen, Krankenhauskapazitäten sowie Wartezeiten für größere und kleinere chirurgische Eingriffe bereitstellen, ohne die Privatsphäre der Patienten zu gefährden.

„Wir zahlen für diese Gesundheitssysteme“, sagte er. „Also sollten wir Zugang zu den Daten über sie haben, und ich denke, das verbessert die Rechenschaftspflicht und das Vertrauen.“