ANCHORAGE, Alaska (AP) – Brent Sass was nog maar mijlen verwijderd van het vervullen van zijn droom om de Iditarod Trail Sled Dog Race in Alaska te winnen toen er vanuit de Beringzee een wrede wind van 60 mph (96 km / u) naar binnen waaide, waardoor het zicht tot ongeveer 10 voet (3 meter) en dwong hem van zijn slee terwijl zijn honden in de sneeuw hurken.

“Ik heb die stop niet vrijwillig gemaakt”, lachte Sass, die vorig jaar zijn eerste Iditarod-overwinning naderde, maar vijfvoudig kampioen Dallas Seavey op slechts een paar kilometer achterstand had. “We werden van het pad geblazen en het kostte me een uur om al mijn spullen weer bij elkaar te krijgen en erachter te komen waar ik was.”

Sass hergroepeerde zich en leidde zijn team van 11 honden van het ijs van de Beringzee en door de hoofdstraat van Nome naar de iconische finishlijn met noppen, waar hij de Iditarod, ’s werelds beroemdste sledehondenrace, won in zijn zevende poging.

Sass is terug om zijn titel te verdedigen in de race, die zaterdag begon met een fanvriendelijke tocht van 18 kilometer door de straten van Anchorage, de grootste stad van Alaska. Duizenden mensen trotseerden temperaturen die rond de 0 graden Fahrenheit (-17,78 graden Celsius) schommelden om in de rij te staan ​​om de mushers aan te moedigen, die ‘Iditariders’, gelukkige veilingwinnaars, op hun sleeën droegen voor de ceremoniële start.

Zondag wordt het serieus met de competitieve start van de race die mushers bijna 1.609 kilometer door Alaska zal voeren. Het begint in Willow, ongeveer 70 mijl (113 kilometer) ten noorden van Anchorage.

Sass was enthousiast om zaterdag op pad te gaan, met 11 van de 14 honden die terugkeerden van het kampioensteam van vorig jaar. “Ik denk dat de vervangers… sterkere honden zijn, dus ik ben erg opgewonden,” zei hij.

Hij verwacht milde temperaturen totdat mushers de westkust bereiken, waar meer schommelingen zijn geweest en het voorspellen van trailcondities bijna zinloos is omdat ze zo snel veranderen.

“Ze zijn het hele seizoen van ijzige paden naar sneeuwpaden gegaan en heen en weer,” zei hij. “Ik denk dat we gaan krijgen wat we krijgen.”

Dit is de 51e editie van de Iditarod, maar de 33 mushers zijn het kleinste deelnemersveld dat ooit aan de race is begonnen. Mushers en raceorganisatoren wijzen op de pensionering van enkele ervaren mushers; anderen nemen een pauze om financieel bij te komen na de pandemie; inflatie en het verlies van sponsors met grote zakken te midden van aanhoudende druk van de dierenrechtengroep People for the Ethical Treatment of Animals.

PETA plaatste paginagrote krantenadvertenties in de twee grootste steden van Alaska en hekelde wat het noemt het wrede misbruik van honden die gedwongen worden hun mushers en uitrusting over de duizend mijl van de race te slepen. De groep organiseerde donderdag ook een protest buiten het jaarlijkse banket van de mushers.

Gordon en Beth Bokhart uit Fort Wayne, Indiana, maakten hun allereerste reis naar Anchorage, speciaal om de Iditarod te zien, nadat ze de sport hadden geproefd door deel te nemen aan een sledehondentour in Canada. Sindsdien hebben ze veel tijd besteed aan het lezen over de Iditarod en de geschiedenis van de race.

“Het is gewoon ongelooflijk,” zei hij. Bokhart zei dat mensen met wie hij in Alaska heeft gesproken over de race het gevoel hebben dat deze zal herstellen.

“Nu ik hier ben geweest, kan ik je vertellen dat het opwindend is om te komen kijken, en als iedereen dezelfde ervaring had als ik, zouden ze het begrijpen en terug willen komen”, zei hij.

Zes mushers die goed zijn voor 18 Iditarod-kampioenschappen racen dit jaar niet. Vorig jaar verloor de sport nog een viervoudig winnaar toen Lance Mackey stierf aan kanker. Mackey werd uitgeroepen tot ere-musher voor de race van dit jaar.

Slechts 823 mushers hebben de finish bereikt in de eerste halve eeuw van de Iditarod, en in totaal hebben slechts 24 individuele mushers het slopende evenement gewonnen. Mushers en hun hondenteams komen enkele van de zwaarste omstandigheden tegen in het ongetemde Alaska, waarbij ze zowel de Alaska- als de Kuskokwim-bergketen oversteken, mushend over de bevroren Yukon-rivier, trekken door eentonige vlakke toendra en navigeren door het verraderlijke ijs van de Beringzee.

Onderweg stoppen ze in talloze, grotendeels inheemse gemeenschappen van Alaska die als controleposten dienen.

“Het is een viering van de lente voor dorpen in de hele staat. Het brengt gemeenschappen en mensen samen voor een evenement dat de geschiedenis van onze staat en hondenmushing viert, “zei Aaron Burmeister, een Iditarod-musher die opgroeide met het kijken naar het einde van de race in zijn geboorteplaats Nome en die in de top 10 acht eindigde. keer in het afgelopen decennium.

Klimaatverandering heeft en zal waarschijnlijk een rol blijven spelen in het verloop van de race.

Het opwarmende klimaat dwong de organisatoren om de startlijn 290 mijl (467 kilometer) ten noorden van Willow naar Fairbanks te verplaatsen in 2003, 2015 en 2017 vanwege een gebrek aan sneeuw in de Alaska Range. Dat zal vaker voorkomen naarmate het weer warmer wordt, en het ijs van de Beringzee dat naar Nome leidt, zou ook dunner en gevaarlijker kunnen worden, zei Rick Thoman, klimaatspecialist bij het International Arctic Research Centre van de University of Alaska Fairbanks.

De uitdagingen voor ’s werelds belangrijkste sledehondenrace nemen toe, zegt Bob Dorfman, een expert op het gebied van sportmerken bij Pinnacle Advertising in San Francisco.

“Met de hoge kosten, de lage uitbetaling, de afnemende sponsorsteun, de druk van PETA, het gevaar van dit alles, voelt het meer als een trend dan alleen als een anomalie”, zei hij. Sass verdiende ongeveer $ 50.000 voor het winnen van de race van vorig jaar.

Iditarod CEO Rob Urbach zegt dat de race financieel gezond is en hij verwacht dat de Iditarod in 2073 zijn 100ste verjaardag viert.

Dorfman was het daar niet mee oneens, maar zei dat de race van 2073 er ​​misschien niet veel anders uitziet dan de race van dit jaar.

“Ik zie het lot niet zo veel veranderen,” zei Dorfman. “Ik weet niet dat het meer dan 30 deelnemers zullen zijn.”

Sass, 43, wordt beschouwd als de koploper om de race van 2023 te winnen. Pete Kaiser, de eerste Yup’ik en vijfde Alaska Native die de race won, is de enige andere ex-kampioen van het veld.

De winnaar wordt ongeveer negen of tien dagen na de start van zaterdag in Nome verwacht.

Mark Thiessen, The Associated Press























