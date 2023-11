Alaska Airlines wurde wegen des mutmaßlichen Versuchs eines außerdienstlichen Piloten, einen Passagierflug zum Absturz zu bringen, mit einer Klage belegt

Drei Passagiere haben Alaska Airlines wegen eines Vorfalls im letzten Monat verklagt, bei dem ein Pilot außerhalb des Dienstes versuchte, die Triebwerke des Flugzeugs abzustellen.

Die Passagiere, die sich an Bord von Horizon Air Flug 2059, einer Tochtergesellschaft von Alaska Airlines, befanden, geben an, dass sie unter emotionaler Belastung litten, nachdem der 44-jährige Alaska-Airlines-Pilot Joseph David Emerson angeblich versucht hatte, an zwei Griffen zu ziehen, die ein Feuerlöschsystem aktiviert und geschnitten hätten Laut Associated Press unter Berufung auf Gebührendokumente, die am Donnerstag im Bundesstaat Washington eingereicht wurden, wird den Motoren Treibstoff zugeführt.

Emerson saß auf dem Notsitz, einem zusätzlichen Sitz im Cockpit, als er plötzlich sagte: „Mir geht es nicht gut“ und versuchte, an zwei Griffen zu ziehen, wie die Behörden in den Anklageunterlagen erklärten.

Das Flugzeug war am 22. Oktober von Everett, Washington, nach San Francisco geflogen, wurde jedoch umgeleitet und landete sicher in Portland, Oregon. Emerson wurde schließlich von Mitgliedern des Kabinenpersonals festgehalten und nach der Landung des Fluges festgenommen.

Der Alaska Airlines-Flug wurde von der regionalen Tochtergesellschaft der Gruppe, Horizon Air, durchgeführt. Alaska Airlines und Horizon Air gehören der Alaska Air Group.

In der am Donnerstag beim King County Superior Court eingereichten Sammelklage behaupteten die drei Passagiere, dass der Emerson niemals ins Cockpit hätte gelassen werden dürfen, weil er unter Depressionen und Schlafmangel leide.

Sie behaupteten, das Flugzeug habe „einen gefühlten Sturzflug“ erlebt, obwohl einige in Nachrichtenberichten zitierte Passagiere nichts dergleichen beschrieben haben.

Die Kläger Matthew Doland, Theresa Stelter und Paul Stephen geben an, dass sie infolge des Vorfalls unter Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Flugangst und anderen emotionalen Auswirkungen gelitten hätten.

Laut Reuters zielt die Klage auf besonderen und allgemeinen Schadensersatz in einer Höhe ab, die in der Verhandlung nachgewiesen werden muss, darunter Ticketgebühren, Schadensersatz für psychische Verletzungen, körperliche Schmerzen und Leiden.

Mit der Klage wird außerdem eine einstweilige Verfügung beantragt, mit der Alaska Airlines und Horizon Air verpflichtet werden, Untersuchungen aller voraussichtlichen Flugbesatzungen und Notsitzpassagiere durchzuführen, einschließlich ihres psychischen Gesundheitszustands.

Emerson hat sich bereits in einem Fall in Multnomah County, Oregon, wegen bundesstaatlicher Anklagen auf nicht schuldig bekannt, darunter 83 Fälle von versuchtem Mord, 83 Fälle von rücksichtsloser Gefährdung und ein Fall von Gefährdung eines Flugzeugs.

In einem Gerichtsdokument vom Oktober sagte Emerson, er habe zwei Tage vor dem mutmaßlichen Vorfall „Zauberpilze“ eingenommen, 40 Stunden lang nicht geschlafen und an Depressionen gelitten.

Er sagte den Ermittlern nach dem Schrecken in der Luft, dass er geglaubt habe, zu träumen, und aufwachen wollte, sagte ein Staatsanwalt aus Oregon in einer eidesstattlichen Erklärung.

Daniel Laurence, ein Luftfahrtanwalt bei The Stritmatter Firm, der die Kläger vertritt, sagte in einer Erklärung, dass seine Mandanten von den beteiligten Fluggesellschaften eine klare öffentliche Erklärung verlangen, warum sie vor dem Flug keine strengen Sicherheitskontrollen durchgeführt haben.

Eine solche Sicherheitsüberprüfung vor dem Flug könne dabei helfen, Piloten zu identifizieren, die in der Lage seien, ein Flugzeug zu sabotieren.

„Die Fluggesellschaften brauchen einen Weckruf“, sagte Laurence. „Wir verstehen, dass die meisten Piloten jeden Tag Helden sind, wenn es um den sicheren Betrieb unserer Flugzeuge geht, aber sie sind nicht immun gegen Schlaflosigkeit, Alkohol, Drogen oder eine psychische Krise.“

„Emersons Aussagen während des Fluges und kurz nach seiner Verhaftung zeigen, dass er, wenn die Fluggesellschaften hier dies getan hätten, niemals an Bord gelassen worden wäre. Unsere Kunden haben dadurch unnötig gelitten. Nur Glück hat verhindert, dass es zu einer Massenkatastrophe wurde.“

Alaska Airlines reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar, als Fox News Digital ihn kontaktierte.

Die Fluggesellschaft veröffentlichte am 24. Oktober, zwei Tage nach dem Vorfall, eine Erklärung, in der sie erklärte, dass ihre Gate-Agenten oder Flugbesatzungen zu keinem Zeitpunkt während des Check-in- oder Boarding-Vorgangs Anzeichen einer Beeinträchtigung bemerkt hätten, die sie dazu veranlasst hätten, Emerson am Fliegen zu hindern auf Flug 2059.

Die Fluggesellschaft teilte mit, dass alle Passagiere ihre Reise nach Kalifornien auf einem weiteren Flug mit neuer Besatzung beenden könnten.