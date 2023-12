Alaska Airlines gaat Hawaiian Airlines overnemen in een deal van $1,9 miljard

Alaska Airlines heeft een deal bereikt om Hawaiian Airlines over te nemen, maakte het bedrijf zondag bekend.

Alaska Air Group, Inc. zal $18 per aandeel betalen – een transactiewaarde van ongeveer $1,9 miljard – voor Hawaiian Holdings, Inc., het moederbedrijf van Hawaiian Airlines.

De besturen van beide bedrijven zijn het eens geworden over de deal, die naar verwachting binnen twaalf tot achttien maanden zal worden afgerond, aldus een verklaring van de luchtvaartmaatschappijen. De deal heeft nog steeds de goedkeuring nodig van de Amerikaanse toezichthouders en de aandeelhouders van Hawaiian Holdings, Inc.

Goedkeuring door de regelgevende instanties is geen garantie. Eerder dit jaar oordeelde een federale rechter JetBlue en American Airlines Ze moesten hun partnerschap beëindigen, omdat de alliantie de concurrentie verzwakte en consumenten schaadde. Ook het ministerie van Justitie probeert dit te blokkeren JetBlue’s voorgestelde overname van Spirit Airlines.

Alaska Air Group bereikte een overeenkomst in 2016 Maagdelijk Amerika kopen. Alaska Airlines later liet de naam Virgin America vallen en embleem.

Volgens de voorwaarden van de nieuwe deal tussen Alaska Airlines en Hawaiian Airlines zal de gecombineerde organisatie gevestigd zijn in Seattle onder leiding van Ben Minicucci, CEO van Alaska Airlines.

“Deze combinatie is een opwindende volgende stap in onze collectieve reis om onze gasten een betere reiservaring te bieden en de mogelijkheden voor reizigers aan de Westkust en Hawaï uit te breiden”, aldus Minicucci in een verklaring.

De luchtvaartmaatschappijen zeiden dat deze stap beide merken zal behouden en meer reisbestemmingen voor flyers zal ontsluiten. Het gecombineerde bedrijf zal vluchten aanbieden naar 138 bestemmingen, waaronder non-stop vluchten naar 29 internationale topbestemmingen in Amerika, Azië, Australië en de Stille Zuidzee, aldus de verklaring.

Eerder dit jaar publiceerde reiswebsite The Points Guy gerangschikt Alaska Airlines als de derde beste luchtvaartmaatschappij in de VS, na Delta Air Lines en United Airlines. Hawaiian Airlines behaalde de zesde plaats.

