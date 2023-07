Alarmerende Vorgänge – Klima-Kipppunkte: War Juni der Anfang vom Ende?

Der June 2023 war – global berachtet – der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen en konnte als Beginnen met de ontwikkeling van de Weltklimas in de Geschichte eingehen. Voor de duidelijkheid, als de Hitze – vom Wetterphänomen El Niño verstärkt – een Anzeichen sein könnte, dass Klimasysteme in een nieuw jaar Zustand übergehen en in diesem verharren. Erste Kipppunkte lijkt fout.

