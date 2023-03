Alan Shearer en Ian Wright maakten hun eerste televisieoptreden sinds hun Match of the Day-boycot ter ondersteuning van Gary Lineker.

De voormalige hotshots van de Premier League hebben de BBC geïnformeerd over hun beslissing om zaterdagavond niet op Match of the Day te verschijnen uit solidariteit met Lineker, die geschorst was wegens kritiek op het immigratiebeleid van de regering.

Shearer en Wright waren weer op schermen voor Premier League TV

Een zeldzame vrije zaterdagavond bood het paar de gelegenheid om de batterijen op te laden voorafgaand aan de topwedstrijden van zondag.

Shearer en Wright voegden zich bij gastheer Jules Breach voor de verslaggeving van Premier League TV over de confrontatie van zondag tussen Fulham en koploper Arsenal.

De voormalige aanvaller van Newcastle plaatste een foto van hemzelf en Wright in de studio, beiden met een grote glimlach naast het bijschrift: “Hellllooooo @IanWright!! @premierleague tv vandaag met @julesbreach en Wrighty!!!”

Het paar is overspoeld met steun van de voetbalgemeenschap en daarbuiten voor hun standpunt over de Lineker-controverse.

Arsenal-fans kwamen ook op heterdaad en lieten Wright zondag weten van hun toewijding aan de voormalige spits van Gunners.

Arsenal-fans zongen tijdens de eerste helft in Craven Cottage hun iconische lied: “Ian Wright, Wright, Wright”.

AFP Lineker kreeg een warm welkom toen hij zaterdag aankwam in het King Power-stadion

AFP Support voor Lineker was zaterdag in verschillende stadions te zien

Het komt nadat Lineker zaterdag ook een warm welkom kreeg tijdens zijn aanwezigheid in het King Power Stadium.

Lineker gebruikte zijn vrije tijd door jeugdclub Leicester City te zien in hun 3-1 nederlaag tegen Chelsea.

Het is onduidelijk of het trio van Lineker, Shearer en Wright binnenkort weer op BBC-schermen zal verschijnen, maar de directeur-generaal van de omroep, Tim Davie, hoopt dat de 61-jarige terugkeert naar zijn rol als gastheer van de Match of the Day.

Lineker’s zoon George verwacht dat zijn vader de zaterdagavonddiensten zal hervatten en voegt eraan toe: ‘hij houdt van Match of the Day, maar hij zal nooit op zijn woord terugkomen.’