Beschriftung umschalten Eric Charbonneau/Invision/AP

Alan Arkin starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren. Seine Managerin Estelle Lasher bestätigte die Nachricht gegenüber NPR in einer E-Mail. Die Publizistin Melody Korenbrot sagte, er sei in Kalifornien gestorben, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Arkin brachte in seiner über sieben Jahrzehnte dauernden Karriere mehr als 100 Filme hervor. Er war der launische Opa im Jahr 2006 Kleines Fräulein Sonnenschein, der Eindringling, der Audrey Hepburn in den 1967er Jahren bedrohte Warten Sie, bis es dunkel wird und der Chef des Filmstudios im Jahr 2012 Argo.

Arkin wusste von Kindheit an, dass er Schauspieler werden wollte, und er verbrachte sein Leben damit, Schauspieler zu sein. Er wurde in Brooklyn als Sohn jüdischer Emigranteneltern aus Russland und Deutschland geboren und begann im Alter von 10 Jahren Schauspielunterricht zu nehmen. Nachdem er das Bennington College abgebrochen hatte, tourte er mit einer Folk-Band durch Europa und spielte Laute in einem Off-Broadway-Stück. In den frühen 1960er Jahren feierte Arkin seinen Durchbruch als Improvisationsstar in Chicagos Second City, was zu zahlreichen Filmauftritten führte.

„Als ich in Second City ankam, ging es mir ein paar Monate lang schrecklich“, sagte er gegenüber NPR Rede von der Nation im Jahr 2011. „Ich dachte, ich würde gefeuert, und wenn ich gefeuert würde, wusste ich nicht, wohin ich gehen oder was ich tun würde.“

Aber Arkin lernte, die Beteiligung des Publikums an jeder Skizze zu schätzen. „Sie wussten, wenn eines nicht funktionierte, könnte das nächste sensationell sein“, erinnerte er sich. „Und das war es – die Fähigkeit zu scheitern war ein außergewöhnliches Privileg und Geschenk, weil so etwas in diesem Land und nirgendwo nicht oft vorkommt … Jeder blickt ständig auf das Endergebnis, und Scheitern sieht unter dem Strich nicht gut aus.“ Linie, und doch lernt man nichts, ohne zu scheitern.

Beschriftung umschalten Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Sein Erfolg in „Second City“ führte zu Berühmtheit auf den Bühnen New Yorks, aber Arkin sagte gegenüber NPR, dass er den Broadway langweilig fand.

„Erstens wird man nicht dazu ermutigt, viel zu experimentieren oder zu spielen, weil das Stück in dem Moment spielt, in dem es Premiere hat, und genau das soll man im nächsten Jahr tun“, sagte er. „Und ich bin von Natur aus einfach nicht in der Lage, in einer solchen Erfahrung irgendeine Art von Aufregung oder Kreativität zu finden.“

Aber während der Aufführung im Stück Liebes Am Broadway im Jahr 1964 erhielt Arkin einen Anruf vom Filmregisseur Norman Jewison. Er ermutigte Arkin, seine Improvisationsfähigkeiten im Film von 1966 einzusetzen Die Russen kommen, die Russen kommen.

„Ich habe die Szene überstanden, und ich habe das Wort nicht gehört“, sagte Arkin. „Also würde ich einfach weitermachen.“

Und er tat es. Im Film war er dabei Grosse Pointe Blank, Edward mit den Scherenhänden, Gattaca, Dreizehn Gespräche über eine Sacheund die Verfilmung von Werde klug. Im Fernsehen trat er in Sendungen von auf Captain Kangaroo, Carol Burnett & Company, St. Elsewhere, Will & Grace Und BoJack Horseman.

Seine Söhne sagten in einer Erklärung: „Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mann. Als liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater wurde er verehrt und wir werden ihn zutiefst vermissen.“

Gegen Ende seines Lebens begann Alan Arkin zu malen und verfasste eine Abhandlung. Seine letzte Rolle war in Minions: Der Aufstieg von Gru.