Alan Arkin, der amerikanische Schauspieler, der für seine Rolle als heroinkonsumierender Opa im Film einen Oscar gewann Kleines Fräulein Sonnenschein, ist gestorben. Er war 89.

In einer Erklärung von Arkins Publizisten sagten seine Söhne Adam, Matthew und Anthony: „Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch.“ Als liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater wurde er verehrt und wir werden ihn sehr vermissen.“

Arkin war für seine jahrzehntelange Schauspielkarriere sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand bekannt.

Als Mitglied der berühmten Chicagoer Comedy-Truppe „Second City“ war Arkin in Filmen mit der Parodie des Kalten Krieges sofort ein Erfolg Die Russen kommen, die Russen kommen und erreichte spät in seinem Leben seinen Höhepunkt mit seinem Sieg als bester Nebendarsteller für den Überraschungshit von 2006 Kleines Fräulein Sonnenschein. Mehr als 40 Jahre lagen zwischen seiner ersten Oscar-Nominierung, z Die Russen kommenvon seiner Nominierung für die Rolle eines hinterhältigen Hollywood-Produzenten in dem mit dem Oscar ausgezeichneten Film Argo.

In den letzten Jahren spielte er neben Michael Douglas in der Netflix-Comedyserie Die Kominsky-Methodeeine Rolle, die ihm zwei Emmy-Nominierungen einbrachte.

Schauspieler Michael McKean würdigte seinen Freund am Freitag mit einem Witz auf Twitter.

Als ich ein junger Schauspieler war, wollten die Leute wissen, ob ich ein ernsthafter oder ein lustiger Schauspieler werden wollte. Ich würde antworten: „Welcher Typ ist Alan Arkin?“ und das brachte sie zum Schweigen. — Michael McKean (@MJMcKean) 30. Juni 2023

„Als ich ein junger Schauspieler war, wollten die Leute wissen, ob ich ein ernsthafter oder ein lustiger Schauspieler werden wollte. Ich würde antworten: „Welcher Typ ist Alan Arkin?“ und das hat sie zum Schweigen gebracht“, schrieb er und fügte hinzu: „Ruhe in Frieden, Alan. Niemand ist jemals besser.“

Arkin starb am Donnerstag in seinem Haus in Carlsbad, Kalifornien, berichtete Variety.

Arkin war für seine Bandbreite bekannt – sowohl sein trockener Witz als auch sein tragisches Gespür brachten ihm im Laufe seiner Karriere vier Oscar-Nominierungen ein und er gewann 1963 einen Tony Award für seine erste große Bühnenrolle in „Carl Reiner“. Lachend betreten.

Hatte irgendjemand die Reichweite, die Alan Arkin hatte? Urkomisch, unheimlich, verrückt, tragisch. Keine Stimmung, in der er nicht leben könnte. RIP. pic.twitter.com/pUVa5j8Tqc – Patton Oswalt (@pattonoswalt) 30. Juni 2023

Für die Rolle wurde er zunächst abgelehnt Kleines Fräulein Sonnenschein als das Casting-Team ihn für zu gesund für die Rolle des 80-jährigen Großvaters hielt, der durch jahrelangen Drogenmissbrauch geschwächt war.

„Das ist die beste Ablehnung, die ich je in meinem Leben bekommen habe – sie dachten, ich sei zu männlich“, sagte Arkin während eines Interviews mit der New York Times im Jahr 2007, während er seinen Bizeps spannte und eine Muskelprotz-Pose einnahm.

Auf diesem undatierten Handout-Foto sind die Schauspieler Alan Arkin und Michael Douglas in einer Szene aus „The Kominsky Method“ zu sehen.

Mike Yarish / Netflix



Er blieb bis weit in seine 80er Jahre bemerkenswert aktiv in Film und Fernsehen.

Einige von Arkins anderen Filmen enthalten Die Sieben-Prozent-Lösung im Jahr 1976, Die Schwiegereltern im Jahr 1979, Edward mit den Scherenhänden in 1990, Grosse Pointe Blank in 1997, Werde klug im Jahr 2008 und Mit Stil unterwegs sein im Jahr 2017.

Alan Wolf Arkin wurde am 26. März 1934 im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, doch seine Familie zog später mit 11 Jahren nach Los Angeles. Sein Vater, ein Maler und Schriftsteller, verlor seinen Job als Lehrer, nachdem ihm etwas vorgeworfen wurde Als Kommunist während der „Roten Angst“ der 1950er Jahre.

Neben seiner produktiven Schauspielkarriere wechselte Arkin auch abseits der Bühne als Film- und Theaterregisseur ab, arbeitete als Autor und Autor mehrerer Bücher.

