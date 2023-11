Alabama vs. LSU-Ergebnis: Live-Updates, College-Football-Ergebnisse, SEC zum CBS-Spiel, NCAA-Top-25-Highlights

Nr. 8 Alabama und Nr. 14 LSU werden am Samstag in einem Rivalitäts-Showdown mit Auswirkungen auf den SEC West-Titel aufeinandertreffen, während die Crimson Tide Rache für die 32:31-Niederlage in der Verlängerung gegen die Tigers in der letzten Saison suchen. Beide Teams beginnen eine Freiloswoche und sollten zuversichtlich sein. LSU hat in seiner Siegesserie von drei Spielen 159 Punkte erzielt, während Alabama hinter einer geizigen Verteidigung sechs Siege in Folge einfahren konnte.

Sehen Sie Alabama vs. LSU live auf CBS und Live-Streaming auf CBSSports.com, die CBS Sports App und Paramount+ mit Showtime. Halten Sie es hier gesperrt, um Live-Updates, Analysen und Highlights des Spiels zu erhalten.