Alabama opent als zeldzame underdog tegen Michigan in Rose Bowl

Sportsbooks hebben Michigan als lichte favoriet boven Alabama geïnstalleerd in de halve finale van de College Football Playoff op nieuwjaarsdag in de Rose Bowl.

De Wolverines openden zondag bij ESPN BET als 2-punts favorieten over de Crimson Tide. Michigan werd ook geïnstalleerd als favoriet voor het nationale kampioenschap, op +175, op de voet gevolgd door Alabama (+200). Texas en Washington, die elkaar ontmoeten in de andere halve finale in de Sugar Bowl, openden respectievelijk op +275 en +700.

Als de puntenspreiding op de Rose Bowl standhoudt met Michigan als favoriet, zou dit de eerste keer in 77 wedstrijden zijn dat de Crimson Tide een underdog zou zijn ten opzichte van een niet-SEC-team (Clemson, 2008). De vroege lijnbeweging betrof echter Alabama, terwijl de spread zondag daalde naar een consensus Michigan van -1,5.

Zondagochtend dacht de gokmarkt een tijdje niet dat Alabama zelfs maar in het veld zou komen. Zondag om 9.00 uur ET hadden sportsbooks de staat Florida als sterke favoriet om de College Football Playoff te halen – meer dan -480 bij FanDuel en -450 bij DraftKings – waarbij Alabama als een lichte underdog werd vermeld. Maar in de daaropvolgende drie uur waren de weddenschappen zwaar en verschoven de kansen naar de Crimson Tide, terwijl Alabama van underdog naar favoriet ging om de play-offs te halen.

Een vertegenwoordiger van het FanDuel-handelsteam vertelde ESPN in een e-mail dat de weddenschappen op de kansen om de play-offs op zondagochtend te halen „gek“ waren en „overtroffen de verwachtingen“.

„Negenvijf procent van de weddenschappen was erop gericht dat FSU zou missen, 87% van het geld was erop gericht dat FSU zou missen“, voegde de FanDuel-handelaar toe.

Gokkers hadden gelijk, want Alabama kreeg de voorkeur boven de staat Florida, die geen ster-startende quarterback heeft, Jordan Travis. De consensus onder de oddsmakers waarmee ESPN contact had opgenomen, was dat de Crimson Tide zonder Travis een favoriet met dubbele cijfers zou zijn boven de Seminoles.

In de andere halve finale opende Texas als 4-punts favoriet vs. Washington.