Alabama Barker teilt Bild von Landon Bonding mit Kourtneys Son Reign

Brüder, die zusammenpassen, bleiben zusammen.

Barker aus Alabama einen neuen Blick auf gegeben Landon Barkers Beziehung zum Stiefbruder Herrsche Disick am 9. Oktober. Zu Landons Geburtstag teilte Alabama ein Bild ihres Bruders, mit dem Landon rumhing Kourtney Kardashian’s jüngster Sohn, da die beiden in schwarzer Krawattenkleidung zusammenpassten.

Travis Barker’s Sohn ist in einem funkelnden schwarzen Anzug zu sehen, der zu seinem charakteristischen schwarzen Haar passt, während Reign einen klassischen schwarzen Smoking mit einem Hemd mit weißem Kragen trug. Der Post kommt nach Landons 19. Geburtstagsfeier am 9. Oktober, von der Khloe in ihrem Instagram-Post sagte, dass sie eine Kleiderordnung mit „schwarzer Krawatte“ habe.

Travis hat auf Instagram ein Foto von seinem eigenen Vater-Sohn-Matching-Moment gepostet, in dem das Duo Seite an Seite steht und Weingläser in der Hand hält.

„Alles Gute zum Geburtstag @landonasherbarker !! Du bist der erstaunlichste Sohn, den ich mir wünschen kann“, sagte der Blink 182 Schlagzeuger schrieb, begleitet von anderen Kindheitsfotos von Landon. „So stolz auf den Mann, der du geworden bist. Ich danke Gott, dass er mir einen so wunderbaren Sohn geschenkt hat. Segen für dich an diesem besonderen Tag. Ich liebe dich!!!“