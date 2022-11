Alaa Abd El-Fattah: Aktivistin zur Beendigung des Hungerstreiks, heißt es in einem Brief an die Schwester

CNN

—



Die Schwester von Alaa Abd El-Fattah sagte am Dienstag, sie habe einen Brief erhalten, in dem stand, dass der inhaftierte britisch-ägyptische Aktivist seinen Hungerstreik nach mehr als 200 Tagen beendet habe.

„Wichtig ist, ich will am Donnerstag meinen Geburtstag mit euch feiern, habe lange nicht mehr gefeiert, und will mit meinen Zellengenossen feiern, also Kuchen mitbringen, normaler Proviant, ich habe meinen Streik gebrochen.“ liest einen Teil des Briefes, angeblich von Abd El-Fattah und adressiert an seine Mutter, der auf dem Twitter-Account von Sanaa Seif gepostet wurde.

„Wir haben gerade diesen Brief bekommen. Alaa hat seinen Hungerstreik gebrochen. Ich weiß nicht, was drinnen vor sich geht, aber unser Familienbesuch ist für Donnerstag angesetzt, und er sagt, er soll einen Kuchen mitbringen, um seinen Geburtstag zu feiern. #FreeAlaa“, schrieb Seif zusammen mit einem Bild des Briefes.

Anfang dieses Monats eskalierte Abd El-Fattah einen mehr als 200-tägigen Hungerstreik und hörte auf, Wasser zu trinken, als die führenden Politiker der Welt begannen, sich in Ägypten zum COP27-Klimagipfel zu versammeln.

Die Notlage des Aktivisten des Arabischen Frühlings hat die Veranstaltung überschattet und zu erneuten Forderungen nach seiner Freilassung geführt, unter anderem von Amnesty International. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak sprach den Fall von Abd El-Fattah an, als er an der COP27 teilnahm.

Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry sagte, die Situation von Abd El-Fattah sei eine „gerichtliche Angelegenheit“ und behauptete, er habe ein „faires Verfahren“ erhalten.

Am Montag sagte Seif auf Twitter, dass ägyptische Gefängnisbeamte ihrer Mutter eine Nachricht geschickt hätten, dass Abd El-Fattah am Leben sei und am Samstag wieder angefangen habe, Wasser zu trinken.

Seif hielt letzte Woche eine Pressekonferenz ab, bei der sie sagte, die Familie wisse nicht, ob Abd El-Fattah noch lebe. Die ägyptischen Behörden haben wiederholt Aufforderungen zu seiner Freilassung widerstanden.

Abd El-Fattah war einer der führenden Aktivisten des ägyptischen Aufstands von 2011, der die Regierung des langjährigen Diktators Hosni Mubarak stürzte.

Mubaraks demokratisch gewählter Nachfolger wurde durch einen Staatsstreich gestürzt und durch Abdel Fattah el-Sisi ersetzt, den derzeitigen Präsidenten, unter dessen Herrschaft die Zivilgesellschaft und die Meinungsfreiheit erstickt wurden.

Abd El-Fattah verbrachte einen Großteil des letzten Jahrzehnts wegen politisch motivierter Anklagen im Gefängnis. 2019 wurde er wegen angeblicher Verbreitung falscher Nachrichten zu weiteren fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er einen Facebook-Post geteilt hatte, in dem Menschenrechtsverletzungen in ägyptischen Gefängnissen hervorgehoben wurden.