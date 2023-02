De nieuwe Markenbotschafter van HIGH END 2023 is Al Di Meola. Er zijn er van Alan Parsons en, der 2022 das Gesicht der internationale Audiomesse verward. Damit stelt de HIGH END SOCIETY samen met de succesvolle Konzept fort, die Botschaft der HIGH END met een gespannen muziek in de Welt zu tragen. Van 18 tot 21 mei 2023 vonden we de eetbare Spezialmesse wieder im MOC München statt, we zouden een vier Tagen zum pulsierenden Zentrum for hochwertige Audiotechnik wird.

“Mit der Verpflichtung von Al Di Meola ist es uns erneut gelungen, one weltbekannten Künstler as Testimonial für die HIGH END zu gewonen”dus Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. “Di Meola is een exzellenter, leidtschaftlicher Musiker en passt damit perfect zu unserer Messe, wo sich alles um die Begeisterung für erstklassigen, unverfälschten Sound dreht.” Der US-Amerikaner met Italiaanse Wurzeln heeft de besten Guitarristen seiner Zeit en ist im Musikbusiness een herausragende Jazzgröße. Auf der HIGH END werd gegeven als Ehrengast der offiziellen Pressekonferenz beiwohnen und für seine Fans eine Autogrammstunde.

Mitte der 70er jaren begon Di Meola seine Solokarriere, nachdem erste Erfahrungen als Bandmusiker sammelte. Bereits in den Anfangsjahren wurde er mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnet, onder andere erhielt erzuammen mit der Formation Return to Forever een Grammy für die beste Jazzperformance einer Gruppe. De titel “Best New Talent” van de populaire tijdschriften Gitarist in het jaar 1976 werd gevolgd door meerdere albums als “Best Guitar LP”, die vier keer werd verliehen. Met perkussive Techniken entwickelte Al Di Meola schon früh eine ganz eigene Charakteristik des Guitarrespielens. Het is een soort jazzfusion die een oninteressant muziekgenre heeft dat een van de grootste is, niet-gekenmerkt Klangbild.

Het album dat in 1981 werd uitgebracht, is uitgebracht met het album “Friday Night in San Francisco”. Die Aufnahme des Konzerts, onze zusterammen mit seinen nicht weniger genialen Collegen John McLaughlin en Paco de Lucía speelden, verkaufte sich über zwei Millionen Mal. Ik laat een aantal jaren horen van Ausnahmegitarrist für Furore, als er mit “Saturday Night in San Francisco” die vier jaar verschillende keren nachfolgenden Auftritts rausbrachten. Darauf sind Songs zu hören, die für den Klassiker nicht verwend.

Met über 40 Jahren Bühnenerfahrung toert Al Di Meola nooit regelmatig over de Gesamten Globus. Op deutschen Jazzfestivals is er häufig mit Live-Auftritten zu sehen. Er wonen zusters met seiner aus Sachsen stamden Frau in New Jersey, wo er sich unter andersem auch für soziale Projekte engagiert.

De HIGH END is een internationaal gerenommeerde audio-messe. Seit vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer en Konsumenten hochwertiger Unterhaltungselektronik. Een viertal Tagen im Mai komt naar München die gesamte Fachwelt Zusammen, wanneer Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten in den Hallen en Atrien des MOC presenteren.

Info’s en tickets zijn onder www.highendsociety.de