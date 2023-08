Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist am Mittwoch in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gelandet, um an der ersten Veranstaltung zum Weltjugendtag seit der Coronavirus-Pandemie teilzunehmen.

Es wurde erwartet, dass mehr als eine Million junge Menschen aus über 200 Ländern zu dem weltweiten katholischen Treffen erscheinen würden.

Die fünftägige Veranstaltung wurde vom Vorgänger von Papst Franziskus ins Leben gerufen, um alle zwei bis drei Jahre junge Katholiken – Teenager und Menschen in ihren frühen Zwanzigern – zusammenzubringen. Die letzte fand 2019 statt.

Francis landete am Mittwochmorgen auf dem Militärflugplatz Figo Madura, bevor er sich auf den Weg zu einer Begrüßungszeremonie machte, die vom portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa ausgerichtet wurde.

Der Besuch des 86-jährigen Papstes in Portugal ist seine erste Reise seit seiner Darmoperation im Juni.

„Ich werde verjüngt nach Rom zurückkehren“, sagte Franziskus gegenüber Reportern im Flugzeug. Er plant, am Sonntag zurückzufliegen.

Während einer Ansprache vor Beamten und Diplomaten im Kulturzentrum Belem in Lissabon forderte Papst Franziskus Europa auf, sich für ein Ende des Krieges in der Ukraine einzusetzen.

„Denn die Welt braucht Europa, das wahre Europa. Sie braucht Europas Rolle als Brücke und Friedensstifter“, sagte er.

Francis sagt, dass Missbrauchsopfern „immer“ „zugehört“ werden muss

Es wurde erwartet, dass Francis während seiner Reise auch Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche treffen würde.

Tausende Vorwürfe des Missbrauchs von Kindern durch Mitglieder des katholischen Klerus auf der ganzen Welt haben die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttert und dazu geführt, dass Gläubige die Kirche in Scharen verlassen haben.

Auf einer über Nacht angebrachten Plakatwand in Lissabon stand, dass in Portugal über 4.800 Kinder von der katholischen Kirche misshandelt wurden Bild: /REUTERS

In einer Rede vor Geistlichen im riesigen Hieronymus-Kloster in Lissabon sagte Franziskus am Mittwoch, dass die sexuellen Missbrauchsskandale die Kirche „beschädigt“ und „Enttäuschung und Wut“ unter den Gläubigen ausgelöst hätten.

Diese Skandale „rufen uns zu einer demütigen und kontinuierlichen Reinigung auf, beginnend mit dem schmerzlichen Schrei der Opfer, die immer akzeptiert und angehört werden müssen“, sagte er.

Tausende Fälle, systemische Vertuschung

Über Nacht, kurz vor der Ankunft des Papstes, stellten Opferschützer eine große Plakatwand auf, um auf das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der portugiesischen katholischen Kirche aufmerksam zu machen.

Eine portugiesische Kommission veröffentlichte vor sechs Monaten einen Bericht, in dem es hieß, dass es seit 1950 mindestens 4.815 Fälle sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch Geistliche gegeben habe, meist im Alter zwischen 10 und 14 Jahren war in den meisten Ländern, in denen solche Fälle untersucht wurden, Standard.

„Es wird junge Menschen aus der ganzen Welt geben und die Realität (des Missbrauchs) ist auf allen Kontinenten präsent“, sagte Filipa Almeida – die im Alter von 17 Jahren von einem Priester misshandelt wurde – gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Es ist eine großartige Gelegenheit für die Kirche, etwas zu tun.“

Die Veranstaltung ist auch wegen ihrer hohen Kosten in einem der ärmsten Länder Europas in die Kritik geraten. Etwa 16.000 Angehörige der Strafverfolgungsbehörden waren im Einsatz und Straßen und U-Bahn-Stationen in der Stadt mit 500.000 Einwohnern wurden gesperrt.

Reuters berichtete außerdem, dass Menschenrechtsgruppen und politische Parteien der Stadtregierung vorgeworfen hätten, Obdachlose von der Straße zu vertreiben, eine Behauptung, die die Regierung zurückwies.

ab/wmr (AP, Reuters)