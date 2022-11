AKW-Laufzeitverlängerung: Atomkraft? Ein kleines bisschen mehr

Analyse



Stand: 11.11.2022 14:51 Uhr

Der Bundestag hat beschlossen, die Laufzeit der letzten drei Kernkraftwerke zu verlängern. In der Grünen-Fraktion sorgt das für Bauchschmerzen – allen voran Ex-Umweltminister Trittin.

Von Gabor Halasz, ARD-Hauptstadtstudio

Es lohnt sich, Jürgen Trittin heute anzuschauen. Wie er schweigt und doch viel sagt. Der Vater des Atomausstiegs kommt zehn Minuten vor Beginn der Debatte als einer der Ersten. Er weiß, dass die Kameras jetzt auf ihn gerichtet sind. Und da fragen sich viele: Wie wird er wählen, der ehemalige Bundesumweltminister, der einst den Atomausstieg durchgesetzt hat?

Die Gruppenleiterin Britta Haßelmann kommt zu ihm, die beiden unterhalten sich eine Weile. Darin sind sie sich grundsätzlich einig. Trotzdem werden sie heute anders abstimmen – und das wissen wohl beide.

Schmerz für die Grünen

Die Debatte ist emotional und persönlich. Harald Ebner, Vorsitzender des Umweltausschusses, spricht zuerst. Der Grüne erzählt von seiner Tochter, die kurz vor der Atomkatastrophe von Tschernobyl geboren wurde. Er hätte nie im Traum daran gedacht, diese Rede zu halten. Es ist eine Zumutung. „Aber damit rechnen wir, weil der Atomausstieg bestehen bleibt“, ergänzt Ebner. Zentral ist, dass keine neuen Brennstäbe beschafft werden. Applaus von der Grünen-Fraktion. Trittin klatscht nicht.

Auf ihrem Parteitag im Oktober hatten die Grünen etwas anderes beschlossen – auch unter Schmerzen. Kernkraft nur noch als Reserve. Und das nur für zwei der drei Kraftwerke. Der Koalitionspartner FDP wollte eine Amtszeitverlängerung bis 2024. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner ließen sich im Streit öffentlich beobachten. Am Ende traf die Kanzlerin die endgültige Entscheidung. Danach schien es fast so, als wären die zerstrittenen Minister erleichtert, denn nun war es entschieden.

FDP und SPD stimmen einstimmig für das Gesetz

Bundeskanzler Olaf Scholz fehlt heute ebenso wie Lindner. Habeck kommt später, da die Diskussion bereits läuft. Er arbeitet sich demonstrativ durch Akten. Als wollte er gar nicht zuhören, als wollte er alles an sich abperlen lassen. Er weiß auch, dass die Kameras auf ihn gerichtet sind. Der Bundeskanzler und der Finanzminister wählen zuerst.

Bundestag beschließt vorübergehenden Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Kernkraftwerke Oliver Sallet, ARD Berlin, Tagesschau um 14 Uhr, 11.11.2022

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner spricht direkt mit den Grünen im Parlament. Sie verstehe, dass die Partei Schwierigkeiten habe, diesen Gesetzentwurf einzubringen. „Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass Sie Ihre Schmerzen und Krämpfe gegen eine Opposition ausarbeiten, die mit Fakten und nicht mit Ideologie argumentiert.“ Sie wird von Gelächter der Grünen-Fraktion unterbrochen – Trittin lacht besonders laut und schlägt mit der Hand auf den Tisch.

Den Grünen, so Klöckner weiter, gehe es nicht um die Sache oder um die Menschen. Es geht darum, dass Trittin sein Lebenswerk nicht verderben will. Da ist er wieder, der alte ideologische Streit um die Atomkraft. Wie die Union möchte auch die FDP die Atomkraftwerke länger am Laufen halten. Auch die Liberalen lassen verlauten, dass sie den Gesetzentwurf nicht für die Ideallösung halten. Am Ende stimmte sie aber wie die SPD für das Gesetz.

Neun Gegenstimmen von den Grünen

Die meisten Ampeln sind nicht gefährdet. Aber von den Grünen gibt es insgesamt eine Enthaltung und neun Gegenstimmen. Einer kommt von Trittin. Er spricht nicht in der Debatte. Er verschickte um 11.29 Uhr – noch vor Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses – eine Erklärung: „Wir lehnen diese Amtszeitverlängerung ab.“

Der Atomausstieg war parteiübergreifend beschlossen worden. „Um einen solchen Konsens zu ändern, bedarf es gewichtiger Gründe. Diese liegen hier nicht vor – im Gegenteil“, schreibt Trittin. Die Weisung der Bundeskanzlerin ist energiepolitisch fragwürdig. „Wir“ werden dem nicht zustimmen, schreibt Trittin. Aber die Erklärung trägt nur seinen Namen. Das sollte wohl heißen: Hier spricht man für die grüne Seele. Eine Seele, die in letzter Zeit überraschend flexibel war. Das Endergebnis ist heute.