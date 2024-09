Zukünftige Ankündigung im ZDF-Sportstudio.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler (64) war am Samstagabend in der 250. Sendung von Sportstudio-Legende Katrin Müller-Hohenstein (59) Studiogast und beantwortete Fragen. Dabei machte er sogar eine Ankündigung.

Angesprochen auf den beliebten Bundestrainer Sandro Wagner (36) und seine Zukunft beim DFB spricht Völler Klartext.

Völler: „Ich war mit ihm in Kontakt und wir haben darüber gesprochen. Wir haben klar vereinbart und auch mit ihm abgestimmt, dass er bis zur WM bei uns bleibt.“

Wagner galt zuletzt immer wieder als Kandidat für den Bundesliga-Klub 1899 Hoffenheim wo er auch als Spieler unter Vertrag stand. Die Lage in Hoffenheim hatte sich durch die 1:2-Niederlage in der Bundesliga bei Union Berlin am Samstag noch einmal verschärft.

Müller-Hohenstein: „Hoffenheims Interesse an Sandro Wagner – haben Sie Angst, dass er schneller geht als gedacht?“

Völler gibt sich ganz cool: „Natürlich freut er sich, wenn er hin und wieder gefragt wird, ob er einen Bundesliga-Klub trainieren möchte. Er ist ein sehr sympathischer Trainer, der – NACH der WM – eine tolle Trainer-Zukunft vor sich hat.“

Und auf die Frage, ob er einen kurzfristigen Wechsel Wagners nach Hoffenheim wirklich ausschließen könne: „Ja. Im Moment ja.“

Kurios: Auch als möglicher Nachfolger seines DFB-Chefs Julian Nagelsmann Völler könnte sich Sandro Wagner vorstellen.

Der DFB-Sportdirektor: „Das ist sicher auch möglich. Aber von Julian Nagelsmann hängt vieles ab. Er hat einen Ruf in ganz Europa. Er wird selbst entscheiden, was das Beste für ihn ist. Ob er noch einmal einen Topklub trainieren will. Ob mit Sandro oder ohne Sandro. Wir werden sehen.“

Auch beim künftigen Bundestrainer ist sich Völler sicher: „Sollte sich Julian Nagelsmann nach der WM dazu entschließen, noch einmal einen Verein zu trainieren – dann führt natürlich kein Weg an Jürgen Klopp vorbei. Wenn er denn will.“

Schöner Abschluss der Sendung: Völler überreichte Müller-Hohenstein ein DFB-Trikot mit der Nummer 250 – der Nummer ihrer Sportstudio-Sendungen. Sichtlich gerührt verabschiedete sich die Moderatorin vom Publikum und umarmte Völler herzlich.

Einen besseren Jubiläumsgast als Völler kann man sich kaum wünschen…