Aktuelle Trends für SPD, Union, AFD, Greens & Co. (15.2.2025)

Verfahren

Die Umfragen stammen aus verschiedenen Meinungsforschungsinstituten, die jeweils ihre eigenen Methoden verwenden. Allensbach beispielsweise stützt sich auf persönliche mademische Umfragen von Personen, die gemäß den Quoten ausgewählt wurden. Verian (Kantar Public, EMNID) und ForSa -Interview haben zufällig Personen telefonisch ausgewählt. Insa und YouGov sind auf im Internet basierende Umfragen von spezifisch ausgewählten Mitgliedern einer Gruppe von Personen angewiesen. In den meisten Fällen umfasst das Gremium zwischen 1000 und 2000 Personen. In der Regel werden die auf diese Weise erzielten Ergebnisse aufgrund verschiedener Kriterien geändert, um so nah wie möglich an das Ergebnis einer Bundeswahl zu sein. Die Forschungsgruppenwahlen, beispielsweise die Daten in Bezug auf Geschlecht, Alter und Bildung, so dass die Ergebnisse als repräsentativ für die zur Abstimmung berechtigte Bevölkerung angesehen werden können.