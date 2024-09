Kommunikation per Online-Interaktion: Steam ermöglicht es Spielern, miteinander zu kommunizieren, sei es per Text- oder Voice-Chat. Eltern sollten mit ihren Kindern über die Risiken von Online-Interaktionen auf Plattformen wie Steam sprechen. Sie können sicherstellen, dass ihre Kinder wissen, wie sie sich in Online-Chats verhalten, wie sie unangemessene Inhalte melden und wie sie sich vor potenziellen Gefahren wie Cybermobbing oder Online-Betrug schützen können. Achten Sie darauf, mit wem Ihr Kind interagiert oder wer möglicherweise unangemessene Gespräche führt.