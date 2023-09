„Höchstwahrscheinlich wird die russische Armee an dem Tag, an dem der russische Botschafter in einem schönen Anzug in der Stockholmer Konzerthalle sitzt, ein weiteres Kriegsverbrechen in den besetzten ukrainischen Gebieten begehen und russische Raketen ein weiteres Wohnviertel in ukrainischen Städten zerstören. „, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko, am Freitag.