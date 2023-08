Ein zerstörtes Auto ist am 25. August von einem zerstörten Gebäude in der Nähe des Dorfes Robotyne in der Region Saporischschja in der Ukraine aus zu sehen. Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Laut Jurij Malaschko, Leiter der Militärverwaltung von Saporischschja, wurde am vergangenen Tag bei russischen Angriffen auf die ukrainische Region Saporischschja mindestens eine Person getötet und eine weitere verletzt.

„Am vergangenen Tag hat der Feind 85 Mal auf 26 Siedlungen in der Region Saporischschja geschossen“, sagte Malaschko am Freitag in einem Beitrag auf Telegram.

„Leider wurde ein 58-jähriger Bewohner von Mala Tokmachka getötet“, sagte er und fügte hinzu, dass beim Beschuss des Dorfes auch ein 59-jähriger Mann verletzt wurde.

Anderswo in der Südukraine wurde nach Angaben russischer Angriffe am vergangenen Tag in der Region Cherson eine Person verletzt, sagte Oleksandr Prokudin, Chef der Militärverwaltung der Region Cherson.

Prokudin sagte, die russischen Angriffe hätten Wohngebiete der Siedlungen der Region, eine kritische Infrastruktureinrichtung, ein Gebäude einer Bildungseinrichtung und Gebiete zweier Bauernhöfe getroffen. Die Angriffe hätten auch ein Geschäft und ein Fitnessstudio in der Stadt Cherson getroffen, fügte er hinzu.

Etwas Kontext: Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass ukrainische Truppen die russischen Verteidigungslinien entlang eines Teils der südlichen Frontlinien in der Region Saporischschja durchdrungen haben und einen Keil in Richtung der strategischen Stadt Tokmak ausdehnen, während sie im Rahmen einer langsam voranschreitenden Gegenoffensive ihre Angriffe auf die von Russland besetzte Krim verstärken.

Der ukrainische Generalstab teilte am Freitag mit, dass es in zwei Gebieten weitere Erfolge gegeben habe – in Richtung des Dorfes Novoprokopivka und weiter östlich in Richtung einer weiteren kleinen Siedlung, Ocheretuvate.

Am Donnerstag sagte die Sprecherin des Südkommandos der Ukraine, Nataliya Humenyuk, dass die russischen Streitkräfte aufgrund der hohen Verluste unter den bereits dort befindlichen Einheiten weitere Truppen aus Cherson im Süden in die Region Saporischschja verlegen würden.

Jurij Malaschko, Chef der Militärverwaltung der Region Saporischschja, sagte, dass in Robotyne fast keine Gebäude mehr stünden, die die Ukrainer nach eigenen Angaben Anfang der Woche nach wochenlangen Kämpfen in der Gegend gesichert hätten.