Aktivisten sehen Umweltverbrechen: Brasilien will Giftmüllschiff im Meer versenken

Brasilien will Giftmüllschiff auf See versenken

Von Frankreich über Brasilien in türkische Hände: Der ehemalige Flugzeugträger „Foch“ hat einen langen Weg zurückgelegt. Dies spiegelt sich auch im Zustand des Schiffes wider. Wegen „Abschlepprisiken“ will Brasilien das Wrack nun im Meer versenken. An Bord lagern jedoch giftige Stoffe. Klimaaktivisten sind entsetzt.

Nach Angaben der brasilianischen Behörden wollen sie den ehemaligen Flugzeugträger „Foch“ im Atlantik versenken. Angesichts des schlechten Zustands sei „eine kontrollierte Versenkung“ des ausgemusterten Schiffes unvermeidlich, teilten die brasilianische Marine und das Verteidigungsministerium am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit. Wegen der „Gefahr des Abschleppens“ und des „schlechten Auftriebs“ des Schiffsrumpfes sei dies die einzige Möglichkeit, das ehemalige Flaggschiff der französischen Marine loszuwerden.

Die Entscheidung gilt als höchst umstritten: Nach Angaben mehrerer Umweltorganisationen ist das 266 Meter lange Schiff mit Asbest, Farbe und anderem Giftmüll beladen. Vor zwei Wochen gab die brasilianische Marine bekannt, den ehemaligen Flugzeugträger im Atlantik geschleppt zu haben. Sie hatte betont, dass das Schiff wegen seines schlechten Zustands und der „erhöhten Umweltgefährdung“ keinen brasilianischen Hafen oder gar brasilianische Hoheitsgewässer mehr anlaufen dürfe.

„30.000 Tonnen Giftpaket“

Mehrere Organisationen hatten daraufhin Befürchtungen vor einem „Umweltverbrechen“ geäußert. Wenn Brasilien das Schiff „vorsätzlich“ versenke, „käme das einem staatlich beauftragten Umweltverbrechen gleich“, sagte die Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform. Die Umweltorganisation Robin Wood bezeichnete den ehemaligen Flugzeugträger als „30.000-Tonnen-Giftpaket“.

Die „Foch“ war 37 Jahre lang bei der französischen Marine im Einsatz. Nach ihrer Übernahme durch Brasilien im Jahr 2000 wurde das Schiff in „São Paulo“ umbenannt. Sie verursachte bald Probleme, aber eine Modernisierung wäre zu teuer gewesen. Brasilien beschloss, das Schiff loszuwerden. Im April 2021 kaufte die türkische Werft Sök Denizcilik das riesige Schiff, um den Schrott zu kannibalisieren.

Seitdem fährt ein niederländischer Schlepper auf Kosten der Werft auf der „São Paulo“. Da jedoch kein Hafen die Einfahrt für die „São Paulo“ erlaubte, drohte Sök Denizcilik damit, das Schiff mitten im Atlantik einfach aufzugeben. Brasilien erlaubte der „São Paulo“ schließlich die Rückkehr, lief aber keinen Hafen an.