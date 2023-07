Aktivisten der Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ protestierten am Freitag während der morgendlichen Hauptverkehrszeit an einer der berühmtesten Kreuzungen Berlins. Weitere Aktionen sind in der ganzen Stadt und im Rest Deutschlands geplant.

Die Aktivisten, die behaupten, die Regierung habe gegen ihre eigenen Gesetze zum Klimawandel verstoßen, trugen Masken mit Abbildungen hochrangiger Politiker.

Was ist bei dem jüngsten Protest passiert?

Aktivisten begaben sich zum Kreisverkehr rund um die Siegessäule der Stadt – der regelmäßig als Bühne für Wochenend-Klimaproteste genutzt wird – und klebten an den von dort führenden Straßen fest.

Die sogenannte Kreuzung „Großer Stern“ ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt zur Hauptverkehrszeit. Einige Autofahrer kamen von der Straße ab, um den Demonstranten auszuweichen und ihre Fahrt fortzusetzen. Der Verkehr wurde etwa eine Stunde nach Beginn der Sitzblockade wieder vollständig aufgenommen.

Einige Aktivisten stellten Regierungsvertreter dar, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing. Sie hielten Transparente mit der Aufschrift: „Wir brechen das Gesetz.“

Die Gruppe behauptet, dass die Koalition ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachgekommen sei, eine Sofortstrategie vorzulegen, damit Deutschland seinem eigenen Klimaschutzgesetz nachkommen und bis 2045 Treibhausgasneutralität erreichen könne.

Es hatte eine Maßnahme versprochen, die „die Rechtsbrüche der Regierung transparent macht“.

Die Regierung behauptet, dass ihr Entwurf zum Klimaschutzprogramm weitreichende Maßnahmen für den Verkehrssektor vorsieht und kommt ihrer Verpflichtung nach, zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen vorzulegen.

Umfangreichere Aktionen im ganzen Land

Am Freitag waren weitere Aktionen in der gesamten Hauptstadt geplant, darunter eine am Berliner Hauptbahnhof. Die Polizei sagte außerdem, Demonstranten hätten den Verkehr in der Nähe des Reichstagsgebäudes und des Brandenburger Tors blockiert.

Laut Last Generation seien am Freitag 36 Sitzstreiks in 26 Städten in ganz Deutschland geplant.

Einen Tag zuvor hatten sich Demonstranten auf den Start- und Landebahnen der Hamburger und Düsseldorfer Flughäfen festgesetzt – was zu Forderungen nach harten Strafen gegen Aktivisten führte. Im Mai kam es zu groß angelegten Razzien gegen Mitglieder der Gruppe.

Die Sprecherin von Last Generation, Lina Johnsen, sagte jedoch, die Proteste seien notwendig gewesen, weil die Regierung gegen ihre eigenen Regeln verstoßen habe.

„Es liegt in der Verantwortung der Politik, das zu schützen, was wir zum Leben brauchen. Und das tun sie wissentlich nicht, indem sie weiterhin ihre eigenen Klimaschutzziele brechen“, sagte Johnsen.

Deutschland, Europas größter Umweltverschmutzer, ist per nationalem Gesetz dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis zum Ende des Jahrzehnts in jedem Sektor – Energie, Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Abfall – um 65 % gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken.

Im Juni einigte sich die Regierung darauf, sektorale Ziele aufzugeben und stattdessen nur noch auf das übergeordnete Ziel für 2030 zu zielen. Wissenschaftler befürchten, dass die Korrekturen verzögert werden und das Erreichen des Ziels für 2030 schwieriger wird, wenn Fortschritte in einigen Sektoren Misserfolge in anderen kompensieren.

