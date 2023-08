CNN

Klimaaktivisten drapierten am Donnerstag ein schwarzes Tuch über die Privatvilla des britischen Premierministers Rishi Sunak im Norden Englands. aus Protest gegen seine Politik, die britischen Öl- und Gasressourcen in der Nordsee „maximal auszuschöpfen“.

Vier Demonstranten der Umweltgruppe Greenpeace gelang es am frühen Donnerstag, das Herrenhaus des konservativen Parteichefs in seinem Wahlkreis Richmond in North Yorkshire zu erklimmen.

Sie nutzten Leitern und Kletterseile, um auf das Dach zu gelangen, wo sie 200 Quadratmeter „ölschwarzen Stoff“ entwirrten, um einen Teil des Herrenhauses zu bedecken, sagte Greenpeace in einer Erklärung. Mitglieder der Gruppe entfalteten außerdem ein Transparent über den Rasen mit der Aufschrift: „Rishi Sunak – Ölgewinne oder unsere Zukunft?“

Der Protest war eine Reaktion auf die am Montag vorgestellten Pläne der britischen Regierung, Hunderte von Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee zu erteilen.

Sunak sagte, er hoffe, dass das Projekt das Vereinigte Königreich mit inländischer Energie versorgen werde, während es bis 2050 zu einer Netto-Null-Wirtschaft übergeht. Er kündigte außerdem Pläne zum Bau von zwei neuen Kohlenstoffabscheidungs- und -speicherstandorten an, die bis 2030 fertiggestellt sein sollen.

Sein Büro sagte, dass die ersten 100 Bohrlizenzen voraussichtlich im Herbst genehmigt werden, „um lebenswichtige Reserven freizusetzen, die schneller in Betrieb genommen werden können“.

Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die Produktion fossiler Brennstoffe auszuweiten, erfolgt trotz Warnungen von Organisationen, darunter der Internationalen Energieagentur, dass die Staats- und Regierungschefs Investitionen in fossile Brennstoffe stoppen müssen, wenn sie den Anstieg der globalen Temperaturen eindämmen wollen.

Außerdem kommt es zu einem Sommer, in dem extreme Hitzewellen über Südeuropa, Teile der USA und Südostasien hinwegfegten, die laut Wissenschaftlern durch die vom Menschen verursachte Klimakrise deutlich wahrscheinlicher geworden sind.

Greenpeace sagte, Sunaks Ankündigung sei ein Schlag gegen die Umweltziele Großbritanniens. Die Gruppe sagte außerdem, ihr Protest ziele auch darauf ab, Sunaks Regierung davon abzuhalten, grünes Licht für Rosebank zu geben, das größte unerschlossene Öl- und Gasfeld Großbritanniens, das derzeit auf die Genehmigung wartet.

„Wir brauchen dringend, dass unser Premierminister ein Klimaführer und kein Klimabrandstifter ist“, sagte Philip Evans, der Klimaaktivist von Greenpeace UK. „So wie Waldbrände und Überschwemmungen überall auf der Welt Häuser und Leben zerstören, verpflichtet sich Sunak zu einer massiven Ausweitung der Öl- und Gasbohrungen. Er scheint ziemlich glücklich zu sein, dem Planeten die Lötlampe entgegenzuhalten, wenn er ein paar politische Punkte erzielen kann, indem er Spaltung über das Klima in diesem Land sät.“

„Mehr Bohrungen in der Nordsee werden nur den Ölgiganten zugute kommen, die damit noch mehr Milliarden verdienen können, teilweise dank einer riesigen Lücke in Sunaks eigener Windfall-Steuer“, fügte Evans hinzu.

Downing Street teilte CNN am Donnerstag mit, dass die Polizei im Einsatz sei.

„Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir den richtigen Ansatz gewählt haben, um unsere Energiesicherheit zu gewährleisten, indem wir die Ressourcen, die wir hier zu Hause haben, nutzen, damit wir bei unserer Energieversorgung nie auf Aggressoren wie Putin angewiesen sind.“ Wir investieren auch in erneuerbare Energien und unser Ansatz unterstützt Tausende britischer Arbeitsplätze“, sagte ein Downing Street-Sprecher.

Die Polizei von North Yorkshire sagte in einer Pressemitteilung, sie reagiere auf Protestaktivitäten auf einem Grundstück im Dorf Kirby Sigston im Norden Englands.