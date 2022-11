Aktionsplan „Queeres Wohnen“: Ambitioniert, aber vage (nd-aktuell.de)

Eine Person trägt beim CSD Berlin Pride eine Regenbogenfahne. CSDs wurden in diesem Jahr häufig angegriffen. Foto: dpa-Bildfunk

Nachdem vor fünf Jahren die Ehe für alle geöffnet wurde, dachten einige, dies würde die Gleichstellung von Lesben, Schwulen und anderen queeren Menschen bedeuten. Der vorgestellte Aktionsplan „Queer Living“ zeigt nun auf, wo es noch Missstände, Diskriminierungen und Wissenslücken gibt: in der Gesundheitsversorgung, beim Schutz vor Gewalt, bei der rechtlichen Anerkennung – 18 Seiten lang ist der Aktionsplan.

Ob es sich tatsächlich um einen Plan handelt, darf allerdings bezweifelt werden, da es weder zeitliche noch finanzielle Zusicherungen gibt. Teilweise wiederholt der Aktionsplan lediglich die Absichtserklärungen aus dem Koalitionsvertrag, teilweise werden sie konkretisiert. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, sagte bei der Vorstellung des Aktionsplans am Freitag, die Maßnahmen seien nun „differenzierter, konkreter, verbindlicher“. Allerdings liegt es nicht nur an Ungeduld, wenn das etwas klein erscheint – konkreter heißt schließlich nicht konkret.

So tauchen an unzähligen Stellen im Plan weitere Arbeitsgruppen, Dialoge und Berichte oder gar eine „Prüfung der Erstellung eines Berichts“ auf. Zwar gibt es zu wenig Wissen darüber, wie es Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen konkret geht, im Beruf, in der medizinischen Behandlung oder als Eltern. Allerdings gibt es bereits viele Erkenntnisse und weitere Berichte ändern nichts an den konkreten Lebensumständen.

Wie ernst diese als Aktionsplan bezeichnete Absichtserklärung ist, wird sich zeigen, wenn die einzelnen Ministerien ihre Maßnahmen in den Haushalt einspeisen. Viele davon wären unter einer Koalition mit CDU-Beteiligung sicherlich undenkbar. Es gibt keinen Zeitplan; Lehmann versicherte jedoch, er wolle sich vergewissern, dass es Ergebnisse gebe. Da kann man nur sagen: Action, Baby!