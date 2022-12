Aktionen von Klimaaktivisten: München verbietet Klebeproteste

Stand: 09.12.2022 18:03

Für vier Wochen hat die bayerische Landeshauptstadt alle Proteste von Klimaaktivisten in ihrem Stadtgebiet verboten, „wo Teilnehmer fest mit der Straße oder sonstwie verbunden sind“.

Als Reaktion auf die Proteste von Klimaaktivisten hat die Stadt München bestimmte Protestformen vorübergehend verboten. Eine „Allgemeinverfügung zur vorbeugenden Gefahrenabwehr“ besagt, dass Straßensperrungen, bei denen Teilnehmer „mit der Fahrbahn fest oder auf andere Weise verbunden“ sind, verboten sind, wenn die gesetzliche Anzeigepflicht nicht eingehalten wird.

Das Verbot gilt für alle Straßen, „die für Rettungseinsätze und Gefahrenabwehrmaßnahmen besonders kritisch sind“ sowie für Bundesautobahnen. Ziel ist es, Hauptverkehrswege für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge im Stadtgebiet freizuhalten. Die Allgemeinverfügung tritt um 24:00 Uhr in Kraft und gilt bis zum 8. Januar 2023.

Die Organisation und Teilnahme an solchen Versammlungen und Protesten ist verboten. Auch der Aufruf zur Teilnahme sei strafbar, teilte die Stadt mit. Man halte die „Einschränkung des Versammlungsrechts aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Tage für erforderlich“.

Aktion am Flughafen München

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben sich gestern auf einer Landebahn des Münchner Flughafens festgesetzt. In der Folge musste die nördliche der beiden Start- und Landebahnen für rund 45 Minuten gesperrt werden. Am 5. Dezember sperrten Aktivisten den Stachus, einen Verkehrsknotenpunkt in der Münchner Innenstadt, und verursachten Behinderungen auf den Autobahnen A9 und A96.

Seit Monaten macht die Gruppe mit Aktionen auf der Straße, in Museen oder Konzertsälen auf ihre Ziele aufmerksam. Die Kritik an den Aktionen ist groß und hat Debatten darüber ausgelöst, wie weit Proteste gehen dürfen und ob es härtere Strafen geben sollte.