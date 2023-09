Insider verabschiedeten sich vom Kurssturz der Aktien im August. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt)

Börsenvorstand in Frankfurt

Frankfurt Die Aktien des Softwareentwicklers Nagarro, des Online-Autohändlers Auto1 Group und des Batterieherstellers Varta haben eines gemeinsam: Sie alle waren vor nicht allzu langer Zeit hochgehypte Wachstumswerte, sind aber alle eingebrochen. Da stellt sich die Frage: Ist es jetzt an der Zeit, günstig einzusteigen?

Vorstände und Aufsichtsräte von Unternehmen würden diese Frage natürlich mit Nein beantworten. Sie haben im August sogar Anteile an Nagarro, Auto1 und Varta verkauft. Dies zeigt die monatliche Auswertung der Handelsaktivitäten von Firmeninsidern in Deutschland. Olaf Stotz, Professor an der Privatuniversität Frankfurt School, stellt die Ergebnisse regelmäßig für das Handelsblatt zusammen.

Stotz findet die Verkäufe ungewöhnlich. Der Grund: Seiner Erfahrung nach agieren Insider typischerweise antizyklisch, das heißt, sie greifen ein, wenn Aktien stark gefallen und ihrer Meinung nach unterbewertet sind. Die Tatsache, dass Top-Manager mittlerweile zu niedrigen Preisen verkaufen, mahnt laut Stotz zur Vorsicht. Lesen Sie weiter unten mehr über die bemerkenswertesten Insider-Trades im August.

