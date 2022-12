Aktienmarkt konsolidiert: Wie tief darf der DAX jetzt fallen?

Marktbericht



Stand: 08.12.2022 07:36 Uhr

Der DAX befindet sich im Konsolidierungsmodus. Das technische Bild im Aktienindex hat sich merklich eingetrübt. Wie groß ist das weitere Rabattpotential bei den deutschen Normwerten?

Anleger stellen zunehmend die jüngste Preisrallye in Frage, die von Hoffnungen angeheizt wurde, dass die US-Notenbank ihr Zinserhöhungstempo verlangsamen würde. Befürchtungen, dass die Fed an einem verlängerten Zinserhöhungszyklus festhalten könnte, nachdem starke Stellen- und Dienstleistungsberichte die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft haben. Auch an der Börse machen sich Konjunktursorgen wieder breit. Dies ist kein Klima, in dem Aktien gedeihen.

Der DAX hat weiteres Abwärtspotenzial Nach seinen jüngsten Kursverlusten tendiert der DAX am Morgen seitwärts. Der Broker IG schätzt die 40 deutschen Standardwerte in der Nähe ihres Vortagesschlusskurses von 14.261 Punkten ein. Nach einer achtwöchigen Kursrallye leitete der Leitindex in dieser Woche die von vielen Marktbeobachtern seit längerem erwartete Konsolidierung ein, nachdem er am vergangenen Freitag mit 14.584 Punkten seinen höchsten Stand seit Juni erreicht hatte. Mit dem gestrigen Kursrutsch unter die Schlüsselmarke bei 14.327 Punkten, dem Korrekturtief vom 29. November, hat der DAX eine obere Trendwende vollzogen. Laut den Experten von HSBC liegt das Rabattpotenzial nun bei rund 250 Punkten. Das Mitte-November-Tief (14.150 Punkte) und das August-Hoch (13.948 Punkte) definieren nun die Rückzugsmarken.

Rezessionssorgen lasten auf der Wall Street Negative Impulse für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Sorgen um die Weltwirtschaft nach pessimistischen Prognosen von Top-Bankern und schwache Handelsdaten aus China trübten gestern die Stimmung an den US-Börsen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss zur Wochenmitte nahezu unverändert bei 33.597 Punkten. Der breitere S&P 500 fiel um 0,2 Prozent auf 3.933 Punkte, während der Nasdaq-Index um 0,5 Prozent auf 10.958 Punkte fiel.

Nikkei schließt mit Verlusten Wachsende Befürchtungen einer globalen Wirtschaftsabschwächung und Sorgen über das Tempo der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank belasteten heute Morgen auch die asiatischen Märkte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging gerade mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 27.574 Punkte aus dem Handel. Die Shanghai Stock Exchange blieb unverändert.

Euro bei 1,05 $ Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar Stärke gegenüber den wichtigsten Währungen. Gleichzeitig schwächt sich auch der Euro ab. Die europäische Gemeinschaftswährung verliert derzeit 0,1 Prozent und notiert nur noch knapp über der 1,05-Dollar-Marke. Der starke Dollar belastet den Goldpreis, eine Feinunze Gold kostet aktuell 1783 Dollar.

RWE erhält Zuschlag für Offshore-Windpark in den USA Im DAX könnte die RWE-Aktie heute einen Blick wert sein. Der Energieversorger forciert seine Wachstumsambitionen in den USA. Das Essener Unternehmen hat sich gestern in einer Auktion eine Pachtfläche für die Entwicklung eines Offshore-Windparks mit bis zu 1,6 Gigawatt für 157,7 Millionen Dollar gesichert.

Mercedes überzeugt von einem neuen Vertrag für Hamilton Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist von einer Vertragsverlängerung mit Formel-1-Superstar Lewis Hamilton überzeugt. „Absolut. Lewis ist Teil des Teams und das Team ist Teil von Lewis. Es gibt keinen Grund, nicht weiterzumachen“, antwortete Wolff auf eine entsprechende Frage im Formel-1-Podcast „Beyond the Grid“.

Tesla selbst sucht nach Grundwasservorräten Mit Blick auf die Wasserversorgung in der Region rund um sein Werk in Grünheide will Tesla selbst nach Grundwasservorkommen suchen. Es gehe um Pumpversuche, um die Datenlage zu verbessern und auf dieser Basis wasserwirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können, hieß es aus dem Unternehmen zu der Initiative.