Aktien verlängern ihre Siegesserie, da die Anleger an der Aufregung um die Zinsen der Fed festhalten

Am Dienstag setzten die Aktien ihre Hochphase fort und konnten ihre Gewinne zum siebten Mal in Folge ausbauen, da das erneute Vertrauen in die Beendigung der Straffungskampagne der Federal Reserve in diesem Jahr den Anlegern Auftrieb gab.

Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) stieg um 0,9 % und setzte damit seine Siegesserie fort, während der Benchmark S&P 500 (^GSPC) um fast 0,3 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) stieg um fast 0,2 % oder fast 60 Punkte.

Die jüngsten Anzeichen einer schwächeren US-Wirtschaft signalisierten dem Markt, dass die Fed ihre Zinserhöhungen lockern könnte. Aber die Zentralbanker haben gesagt, dass die Tür für weitere Erhöhungen immer noch offen sei, selbst wenn die Beamten beschließen, eine Zeit lang innezuhalten.

Und während sich die Dynamik des Marktes zu einer optimistischeren Lesart entwickelt hat, gibt es bei den Anlegern zahlreiche vorsichtige Stimmen, die ihrer Überschwänglichkeit Einhalt gebieten, darunter der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, der sowohl am Montag als auch am Dienstag betonte, dass die Zentralbank wahrscheinlich noch mehr Arbeit vor sich habe, die es zu kontrollieren gilt Inflation. Kashkari war einer von mehreren restriktiveren Mitgliedern der Fed, die am Dienstag ihre Vorsicht zum Ausdruck brachten. Unterdessen wird der Vorsitzende Jerome Powell später in der Woche sprechen.

Mehr lesen: Was die Zinserhöhungspause der Fed für Bankkonten, CDs, Kredite und Kreditkarten bedeutet

„Ende letzter Woche herrschte ziemliche Euphorie in der Überzeugung, dass die Fed am Ende ist, der Arbeitsmarkt sich verlangsamt und die US-Wirtschaft eine sanfte Landung erleben wird“, sagte Michael Hewson, Chefmarktanalyst bei CMC Markets UK, sagte Reuters. „Die Leute sind etwas klarer geworden. Es besteht die Gefahr, dass die Fed erneut ansteigen könnte.“

Die neuen Zweifel der Fed trübten die Aussichten für Öl und trugen dazu bei, dass die WTI-Rohölpreise zum ersten Mal seit über zwei Monaten unter 80 US-Dollar pro Barrel drückten, trotz der Aussicht auf Lieferkürzungen in Saudi-Arabien und Russland. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (CL=F) und die Rohöl-Futures der Sorte Brent (BZ=F) sanken jeweils um 4 % auf 77,48 USD bzw. 81,76 USD pro Barrel.

Belastend für den Ölpreis waren auch die Handelsdaten, die zeigten, dass sich Chinas Exportrückgang im Oktober unerwartet beschleunigte, ein Zeichen dafür, dass die Auslandsnachfrage nachließ, während die Importe stiegen. Doch es gab einen Lichtblick für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, als der IWF seine BIP-Wachstumsprognosen für das Land in diesem und im nächsten Jahr anhob.

In den Unternehmensnachrichten hat WeWork (WE) am Montag Insolvenz angemeldet, nachdem das einst wertvollste US-Startup mit teuren Mietverträgen zu kämpfen hatte. Seine Aktien sind in diesem Jahr um etwa 98 % gefallen.

Unterdessen geht die Gewinnsaison mit Berichten von Uber (UBER) und Rivian (RIVN) weiter, die die Tagesordnung vom Dienstag hervorheben, vor den genau beobachteten Ergebnissen von Disney (DIS), die am Mittwoch anstehen.

Klicken Sie hier für die neuesten Börsennachrichten und ausführliche Analysen, einschließlich aktienbewegender Ereignisse

Lesen Sie die neuesten Finanz- und Wirtschaftsnachrichten von Yahoo Finance