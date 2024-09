Dit is mijn moment in het leven, zodat ik kan genieten van mijn groen-blauwe omgeving! Je zult je bewust zijn van deze momenten en jouw situaties, waarin je wordt afgeleid door je omgeving, dit soort dingen en je er dus bewust van bent, zodat je geld kunt besparen door ze te organiseren. Precies in zo’n situatie waarin ik aanwezig ben, aangezien ik een verse tekst in mijn oude hoofdartikelen/columns heb die gebruikt kan worden en die niet te vinden zijn.

De betekenis van dergelijke informatie in mijn eerdere hoofdartikelen is daarom mijn eigen indrukken. In de Beitrag „Acties van Nvidia en Super Micro Computer. Wil je een geweldige tijd hebben of nog een keer langlaufen?“ Vanaf 19.07.2024 zijn we gestart met de digitale Börsendienst boerse.de-Trendinvestor Technology Action en de resultaten van de activiteiten van Nvidia en Super Micro Computer.

Der boerse.de-Trendinvestor Technology-Aktien

Deze digitale zakelijke dienst wordt geleverd met de juiste BOTSI-beheerstrategie voor Einsatz, gebaseerd op BOTSI voor „Best-of-Trends-System-Investment“. Conclusie is gebaseerd op basiskennisbasis Trend-bzw. Momentumindicatoren in een nieuwe generatie technologie worden geïnvesteerd in de huidige trends in technologieactiviteiten, die ook in de toekomst zullen groeien. De resulterende mosterdstorting is compleet en ongecompliceerd vanwege echte aankopen en aankopen.

Nvidia en Super Micro Computer – twee topposities in boerse.de-Trendinvestor Technology-Aktien

Aber stond nu op 19.07.2024 in de column zelf? In uw volgende column werden twee topposities besproken, die belangrijk zouden zijn tijdens uw tijd – of anders: „Buchgewinne“ – aufwiesen. Dit betekent dat de Super Micro Computer Action, die is gebaseerd op de pure regels van het Trend Follow Algorithm op 05.01.2024, € 268,80 waard is voor aankoop. Vanaf 18.07.2024, ook opgenomen in deze Tag, en in de kolom voor de stand van 19.07.2024, was met de prijs van 727,20 Euro een minimum rendement van 170,54% beschikbaar. Er is rekening gehouden met de situatie rond de Nvidia-actie op 12.01.2024 en de monsterstorting is ontvangen op 18.07.2024 en de resultaten waren 100% compleet.

De Sache met de “Buchgewinnen” en de “optimale” Verkaufszeitpunkt…

Der Haken file zum damigen Zeitpunkt daarin, dat is zelf het lege licht van „Buchgewinne“ geacteerd. Om deze resultaten effectief te realiseren sinds de loop van uw Zeitpunkt entscheidend, en beide posities uiteindelijk werden gekocht. En het thema „Verkaufen“ vormt het centrale probleem van de handelaar. We konden dus meer te weten komen over de onderzoeken, de handelaar en de tender, het succes van het bedrijf en het herstelproces (Anmerkung: Siehe hierzu den Beitrag von Shefrin und Statman „The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence“, oorspronkelijk 1985 in de Journal of Finance).

Er zijn een aantal reguliere beleggingsstrategieën, dus wie is de boerse.de-Trendinvestor Technology-Aktiene onderneming, beste wat dat is, is het tijdspunt van de markt tijdens het strategische succes. Der Anleger moet ook enige dankbaarheid hebben toen er een kooppositie werd ingenomen.

Het feit dat ik een boese.de-Trendinvestor Technology Action heb geïmplementeerd, is een duidelijke basis voor de Trend Follow Strategie, zodat een winnende positie niet verloren gaat. Solange zelf zal een actie in één enkele intakten Aufwärtstrend bepalen, deze zal consistent zijn. Deze negatieve effecten op het gedrag van de Shefrin en het Statuut kunnen perfect worden vermeden.

Het is belangrijk dat de trendvolgstrategie wordt geïmplementeerd, zodat deze niet verloren gaat. In dit kader is dat wel het geval, dus de aankoop wordt eerst gevolgd en daardoor hebben we een snelle aankoop. Er moet rekening worden gehouden met de zaken die er toe doen.

Het konkrete Verkauf van Nvidia en Super Micro Computer

De digitale Börsendienst boerse.de-Trendinvestor Technology-Aktien weist (ebenso wie weiteren BOTSI-basierten Börsendienste) is een kenmerk, dat alle individuele transacties sinds 2000 sinds en met een leistungsfähigen Such-bzw worden gearchiveerd. Er kunnen filterfuncties worden gebruikt.

Als u naar de Transactielijst kijkt, kunt u de Positie Super Micro Computer in de Tag van de Editorial Reviews (ook op 19.07.2024) voor het BOTSI-algoritme met een prijs van 733,80 Euro voor de Verkauf niet bekijken, maar ontvangt er ontstond een kopie van de Gesamtrendite von 173%. Daarom is het noodzakelijk om voor de aard van de Frage te zorgen, die de Kurs zal zien na de Verkaufszeitpunkt weiterentwickelt-hoed. Als er nog meer stijgingen zouden plaatsvinden, zouden we ook veel tijd moeten besteden en zouden er geen hogere huren zijn. Die nachfolgende Abbildung soll diese Frage heeft geantwoord.

Wie zegt dat Abbildung, de erfenis van de Verkauf keinesfalls zu früh. Nadat de stelling was opgelost, is de koers voortdurend verzonken. Als het Verkaufssignal geen succes zou hebben, zou er zeker een beter resultaat kunnen worden behaald.

Uiteraard is het belangrijk op te merken dat de positie van Nvidia belangrijk is volgens de concrete Verkaufszeitpunkt bzw. Verkoop cursus. Een blik op de transactielijst van de digitale zakelijke diensten leert dat Nvidia op 06.09.2024 met een prijs van 92,92 euro de aankoop heeft gedaan, wat resulteert in een rendement van 86%. De waarde van het boek zonder dat je je zorgen hoeft te maken over 100% zou resulteren in een rendement van 86%. De vervolgbeoordeling is gebaseerd op het besluitvormingsproces, waarbij de Verkaufsentscheidung als gevolg van de BOTSI-strategie regelmatig werd beïnvloed.

Als je naar de Abbildung kijkt, zijn de gevolgen van de aankoop van de Nvidia Action onbevredigend vanwege je huidige situatie.

In ieder geval moet u zich bewust zijn van het feit dat zowel het BOTSI-algoritme als de Super Micro Computer en Nvidia de huidige trends ondersteunen en beide resulteren in de mosterdafzetting. Gezien de hardhandige bediening wordt het dispositie-effect niet beïnvloed door de aankoop van een klein geldbedrag. Deze laatste behaalde een winst van 173% (Super Micro Computer) en 86% (Nvidia) sinds – het ‘optimale’ verkoopmoment wordt immers niet bepaald bereikt – zolang de resultaten worden herzien.

boerse.de-Trendinvestor Technology-Aktien – actieve status

En wie is daar bij boerse.de-Trendinvestor Technology-Aktuell aktuell? Vanaf vandaag (27.09.2024) bedraagt ​​het rendement op zakelijke dienstverlening in september 11,20% en het jaar-tot-datum-rendement voor 2024 22,25%. De huidige Toppositie in het Must Depot is Lumen Technologies, waarvoor per 30.08.2024 een kostprijs van 4,6 Euro betaald is en het rendement per jaar 35,85% bedraagt.

Met uw betaalrekening kunt u ook alle lopende aan- en verkooptransacties van de boerderijdienstboerderij bekijken. Tot die tijd LINK Ze kunnen gratis zijn en totaal losstaan ​​van het Witboek “Handelstrends voor toekomstige groei: Einfach, transparante en regulerende principes van trendsdeelnemers” anfordern, das de genaue functionaliteit en handbediening van de BOTSI-analysestrategie beschreven. Samen met de White-Paper-Anforderung wird Ihnen – natuurlijke kosten en volledig losgekoppeld – een Börsendienst na Ihrer Wahl freeschaltet, wobei in diesem Kontext natürlich der boerse.de-Trendinvestor Technology-Aktien beschikbaar (Anmerkung: Sollten Sie den Gratis-Login Als u een reguliere dienst wenst en als u dat wenst, kunt u de dienst eventueel ook op natuurlijke wijze bijwonen.

Als u meer wilt weten over de zakelijke basisdiensten van BOTSI, profiteert u ook van alle relevante informatie over handelsactiviteiten, die allemaal kunnen worden verwacht door de omvang van de extra voordelen van een gediversifieerde basisportefeuille en kwaliteitsbzw. Kampioenen-Aktien an.

Zodat u uw toekomstige handelsactiviteiten kunt verzorgen, zult u blij zijn met uw ervaring met de timing van uw aankopen, maar ook met de best mogelijke resultaten in uw bedrijf, een elegante en elegante instelling. Deze twee verhalen zijn geschreven door Hersh Shefrin en Meir Statman in het jaar 1985.

Kaal,

Ihr Hubert Dichtl