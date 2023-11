Aktien steigen, Staatsanleihen bleiben bei Spitzenzinsen stabil Wette: Markets Wrap

(Bloomberg) – Die Aktien stiegen aufgrund eines starken Anstiegs an der Wall Street, während die Staatsanleihen trotz der Erwartung, dass die Zinsen ihren Höhepunkt erreichen, stabil blieben.

Am meisten gelesen von Bloomberg

Die Euro-Stoxx-Futures stiegen um 0,2 % und verstärkten damit die positive Stimmung in Asien, wo ein Maß für regionale Aktien um 0,5 % stieg. Die Bewegungen folgten den Zuwächsen des S&P 500 am Mittwoch, dem achten Anstieg in Folge und dem besten Anstieg seit November 2021. Die US-Kontrakte veränderten sich kaum.

Chinesische Aktien entwickelten sich uneinheitlich, wobei die Kurse in Hongkong nachgaben und wichtige Benchmarks auf dem Festland leichte Zuwächse verbuchten, nachdem neue Kursdaten erneuten Deflationsdruck zeigten. Der Verbraucherpreisindex in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist im Oktober zum ersten Mal seit Juli gesunken, was die Schwierigkeiten der politischen Entscheidungsträger unterstreicht, das Wachstum durch die Inlandsnachfrage zu stützen.

„Die Inflationsdaten werden wahrscheinlich die schwächer als erwarteten PMI-Zahlen der letzten Woche verstärken, die weiterhin auf längerfristig niedrige Wachstumsbedingungen hinweisen“, sagte Jun Rong Yeap, Marktstratege bei IG Asia Pte. „Die heutigen Daten scheinen die Ansicht zu bestätigen, dass mehr getan werden muss.“

Staatsanleihen stagnierten, nachdem die 10-Jahres-Renditen am Mittwoch nach einer 40-Milliarden-Dollar-Auktion unter 4,5 % fielen – trotz gemischter Kennzahlen, zu denen ein etwas höher als erwarteter Zinssatz von 4,519 % gehörte, was auf eine schwächer als erwartete Nachfrage hindeutete. Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen erreichte den niedrigsten Stand seit über einem Monat.

Zur scheinbaren Ruhe trugen auch die Swap-Händler bei, die fast keine Chance auf eine Zinserhöhung im Dezember und keine weiteren Zinserhöhungen im nächsten Jahr einpreisten. Diese Prognosen gehen den Kommentaren der Zentralbanker voraus.

Alle Augen sind auf die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell am späteren Donnerstag gerichtet, nachdem er in seinen Bemerkungen am Mittwoch keinen Kommentar zu den Aussichten für die Geldpolitik oder die Wirtschaft abgegeben hatte.

Die Geschichte geht weiter

„Seine Kommentare werden voraussichtlich die Erzählung für die letzte FOMC-Sitzung des Jahres im nächsten Monat prägen“, schrieb Philip Wee, Stratege bei der DBS Bank, in einer Notiz. Wee erwartet von Powell, dass er „die unersetzliche Rolle der Zinspolitik zur Erfüllung ihres doppelten Mandats hervorhebt“.

Auch australische und neuseeländische Anleihen legten zu, während der Dollar gegenüber anderen wichtigen Währungen stabil blieb. Bei den Rohstoffen wurde Brent-Rohöl nach dem Einbruch am Mittwoch um rund 80 US-Dollar pro Barrel gehandelt, während West Texas Intermediate, die US-Benchmark, leicht auf etwa 76 US-Dollar stieg und sich damit seinem Dreimonatstief näherte.

Bitcoin stieg auf ein 18-Monats-Hoch, da die Erwartungen an eine Genehmigung für börsengehandelte Fonds zur Investition in den größten Krypto-Token zunahmen. Am Donnerstag stieg er sogar um 3,6 % auf 36.856 $.

In Japan meldete der Flaggschiff-Vision Fund der SoftBank Group Corp. einen weiteren Verlust, da die Bewertungen einiger seiner Investitionen sanken, obwohl der Investor nach neuen Deals im Bereich KI Ausschau hält. Unterdessen hob die Sony Group Corp. ihre Prognose für Umsatz und Gewinn für das Gesamtjahr an, nachdem ihre Mediensparten eine Outperformance erzielten.

Die philippinische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal schneller als erwartet, dank eines Schubs durch Staatsausgaben, der das Land wieder auf den Weg gebracht hat, in diesem Jahr die schnellste Expansion Südostasiens zu verzeichnen.

Wichtige Ereignisse dieser Woche:

BOE-Chefökonom Huw Pill spricht am Donnerstag über die Wirtschaft

Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, Donnerstag

Fed-Chef Jerome Powell nimmt am Donnerstag an einer Podiumsdiskussion zu geldpolitischen Herausforderungen teil

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, und sein Amtskollege aus Richmond, Tom Barkin, sprechen am Donnerstag

EZB-Präsidentin Christine Lagarde nimmt am Freitag am Kamingespräch teil

Verbraucherstimmung der US-Universität Michigan, Freitag

Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, und ihr Amtskollege aus Atlanta, Raphael Bostic, sprechen am Freitag

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Aktien

Die S&P 500-Futures waren um 15:45 Uhr Tokioter Zeit kaum verändert. Der S&P 500 stieg um 0,1 %

Die Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum. Der Nasdaq 100 stieg um 0,1 %

Hongkongs Hang Seng fiel um 0,2 %

Der Shanghai Composite wurde kaum verändert

Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,1 %

Währungen

Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert

Der Euro blieb bei 1,0708 US-Dollar kaum verändert

Der japanische Yen blieb mit 150,90 pro Dollar kaum verändert

Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2913 pro Dollar kaum verändert

Kryptowährungen

Bitcoin stieg um 3,3 % auf 36.780 $

Ether stieg um 2,2 % auf 1.928,1 $

Fesseln

Rohstoffe

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

Am meisten gelesen von Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP