Aktien geraten ins Wanken, da die Zentralbanken die Hoffnungen auf Zinssenkungen dämpfen: Die Märkte brechen zusammen

(Bloomberg) – Globale Aktien gerieten ins Stocken, als eine Reihe von Zentralbankbeamten in Europa sich gegen die Aussicht auf rasche Zinssenkungen wehrten, eine Botschaft, die der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, später am Tag wiederholen könnte.

Am meisten gelesen von Bloomberg

Der europäische Stoxx 600 wurde nahezu unverändert gehandelt und die US-Aktien-Futures veränderten sich kaum, während die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen um zwei Basispunkte auf 4,6 % kletterten. Der Rückgang der Ölpreise gewann ebenfalls an Dynamik und ließ die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate unter 77 US-Dollar sinken, was einem Dreimonatstief entspricht. Der Dollar festigte sich den dritten Tag in Folge.

Händler haben versucht abzuschätzen, wie stark sich die globalen Zentralbanken gegen den Rückgang der Staatsanleiherenditen wehren werden, der möglicherweise Bemühungen zur Eindämmung der Inflation behindert. Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, warnte am Mittwoch, es sei zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren, während drei Zinssetzer der Eurozone ebenfalls andeuteten, dass die Politik weiterhin straff bleiben werde.

Fed-Gouverneurin Lisa Cook sagte unterdessen, geopolitische Spannungen könnten negative Auswirkungen haben, einschließlich einer höheren Inflation. Als nächstes kommen Powell und der Präsident der New Yorker Fed, John Williams. Es wird allgemein erwartet, dass sie anderen politischen Entscheidungsträgern folgen und die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung der Politik herunterspielen.

„Die Redner der Fed werden versuchen, die Markterwartungen für Zinssenkungen zu unterdrücken und abzuschwächen“, sagte Todd Schubert, Senior-Stratege für festverzinsliche Wertpapiere bei der Bank of Singapore in Dubai. „Der Markt unterschätzt die Entschlossenheit der Fed, die Inflation auf 2 % zu senken, und wir würden keinen nachhaltigen Anstieg der Risikoanlagen erwarten, bis es klarere Beweise für einen ausgeprägten Abwärtstrend der Inflation gibt.“

Wenn die Fed jedoch einen geldpolitischen Kurswechsel durchführt und es der Wirtschaft ermöglicht, eine Rezession zu vermeiden, könnten die globalen Aktien laut den Strategen von HSBC Holdings Plc im Jahr 2024 vor einer zweistelligen Rallye stehen. Die Märkte preisen für 2024 Zinssenkungen von fast 100 Basispunkten ein, wie Swaps zeigen.

Die Geschichte geht weiter

Unter den einzelnen Aktienumsteigern gehörte am Mittwoch die britische Marks & Spencer Group Plc zu den Top-Gewinnern in Europa und legte um 10 % zu, nachdem der Einzelhändler robuste Gewinne vermeldete und wieder eine Dividende einführte. Im vorbörslichen US-Handel fielen die Aktien von eBay Inc. nach einer niedriger als erwartet ausgefallenen Gewinnprognose, und ein weiterer Online-Händler, Coupang Inc., rutschte aufgrund schwacher Quartalsgewinne ab.

Der Ölpreis blieb in der Nähe eines Dreimonatstiefs, da ein prognostizierter Rückgang des US-Benzinverbrauchs zu einer wachsenden Reihe von Indikatoren beitrug, die darauf hindeuten, dass sich die Nachfrageaussichten verschlechtern. Auch China, der größte Importeur der Welt, verzeichnet mit dem bevorstehenden Winter einen Rückgang der Ölnachfrage.

Wichtige Ereignisse dieser Woche:

Einzelhandelsumsätze in der Eurozone, Mittwoch

Deutschland VPI, Mittwoch

BOE-Gouverneur Andrew Bailey spricht am Mittwoch

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, spricht am Mittwoch

Die Bank of Japan veröffentlicht am Donnerstag eine Zusammenfassung der Stellungnahmen für Oktober

BOE-Chefökonom Huw Pill spricht am Donnerstag über die Wirtschaft

Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, Donnerstag

Fed-Chef Jerome Powell nimmt am Donnerstag an einer Podiumsdiskussion zu geldpolitischen Herausforderungen teil

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, und sein Amtskollege aus Richmond, Tom Barkin, sprechen am Donnerstag

EZB-Präsidentin Christine Lagarde nimmt am Freitag am Kamingespräch teil

Verbraucherstimmung der US-Universität Michigan, Freitag

Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, und ihr Amtskollege aus Atlanta, Raphael Bostic, sprechen am Freitag

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Aktien

Der Stoxx Europe 600 blieb um 11:59 Uhr Londoner Zeit kaum verändert

Die S&P 500-Futures veränderten sich kaum

Die Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum

Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum

Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 0,6 %

Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 0,3 %

Währungen

Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,1 %

Der Euro fiel um 0,2 % auf 1,0677 $

Der japanische Yen fiel um 0,2 % auf 150,74 pro Dollar

Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2835 pro Dollar kaum verändert

Das britische Pfund fiel um 0,3 % auf 1,2267 $

Kryptowährungen

Bitcoin fiel um 0,4 % auf 35.344,89 $

Ether fiel um 0,6 % auf 1.882 $

Fesseln

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb mit 4,57 % kaum verändert

Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen hat sich mit 2,65 % kaum verändert

Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen sank um einen Basispunkt auf 4,26 %

Rohstoffe

Brent-Rohöl fiel um 0,7 % auf 81,03 $ pro Barrel

Spotgold fiel um 0,3 % auf 1.964,33 $ pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

– Mit Unterstützung von Sharon Cho und Winnie Hsu.

(Eine frühere Version der Geschichte wurde im zweiten Absatz dahingehend korrigiert, dass die Ölpreise nahe dem Dreimonatstief seien.)

Am meisten gelesen von Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP