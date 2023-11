Händler auf dem Parkett der New Yorker Börse, 15. Juli 2021.

Die US-Aktien-Futures blieben am Montag unverändert, nachdem die großen Durchschnittswerte ihre bisher beste Woche in diesem Jahr erreichten.

An den Dow Jones Industrial Average gebundene Futures stieg um 24 Punkte oder 0,07 %. S&P 500-Futures stieg um 0,03 % und Nasdaq 100-Futures schwebte unterhalb der flachen Linie bei 0,01 %.

Alle großen Durchschnittswerte hatten ihre bisher besten Wochen des Jahres hinter sich und waren zu Beginn des Handels im November ebenfalls positiv. Der Dow beendete die Woche bei 34.061,32, ein Plus von 5,07 % in der erfolgreichsten Woche seit Oktober 2022. Die S&P stieg um 5,85 % auf 4.358,34 und die Nasdaq Composite beendete die Woche um 6,61 % höher bei 13.478,28. Für beide Indizes war es die beste Woche seit November 2022.

„Überverkaufte Konditionen, solide Gewinne, die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve und ein beträchtlicher Zinsrückgang haben Käufer wieder auf den Markt gebracht“, sagte Adam Turnquist von LPL Financial.

Ein schwacher monatlicher Arbeitsmarktbericht ließ auch die Anleiherenditen sinken, was den Aktien Auftrieb gab.

Obwohl es in der kommenden Woche nur wenige Wirtschaftsdaten und Unternehmensgewinne geben wird, könnten saisonale Rückenwinde dazu beitragen, die Erholung an den Aktienmärkten voranzutreiben. Laut dem Stock Traders‘ Almanac ist der November der Monat mit der besten Performance für den S&P 500. Turnquist wies darauf hin, dass damit auch die beste sechsmonatige Renditeperiode für den Markt seit 1950 beginnt. Der S&P 500 habe seitdem von November bis April eine durchschnittliche Rendite von 7 % erzielt, sagte er.

Die Berichtssaison geht zu Ende, 400 S&P 500-Unternehmen haben bereits ihre vierteljährlichen Finanzergebnisse veröffentlicht. Anleger freuen sich diese Woche immer noch auf Updates von Walt Disney, Wynn und MGM Resorts, Occidental Petroleum und DR Horton.

Unterdessen werden Händler auch den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, im Auge behalten, der in den kommenden Tagen zwei Reden halten soll. Letzte Woche ließ die Zentralbank die Zinsen zum zweiten Mal in Folge unverändert, da die Anleiherenditen einbrachen, und die Anleger hoffen, dass ihre Zinserhöhungskampagne möglicherweise vorbei ist.

„Wenn man sich die Gesamtheit der Daten ansieht, die in den letzten Wochen eingegangen sind, sieht man insgesamt ein sehr starkes Bild“, sagte Bharat Ramamurti, ehemaliger stellvertretender Direktor des National Economic Council, gegenüber CNBCs „Closing Bell: Overtime“. Freitag. „Ich wäre überrascht, wenn die Fed die Zinsen in diesem Jahr erneut anheben würde, und dies könnte durchaus der Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus sein.“

Fed-Gouverneurin Lisa D. Cook soll am Montag eine Rede halten. Mehrere andere Fed-Beamte werden sich später in der Woche ebenfalls öffentlich äußern, darunter John Williams, Präsident und CEO der New York Federal Reserve, Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Federal Reserve, Thomas Barkin, Präsident der Richmond Federal Reserve, und Lorie Logan, Präsident der Dallas Fed.