Aktien, die vorbörslich die größten Bewegungen machen: Activision, Tesla, Manchester United

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die vor der Glocke Schlagzeilen machen:

Activision Blizzard (ATVI) – Activision Blizzard rutschte im vorbörslichen Handel um 3,3 % ab, nachdem Politico berichtete, dass die Federal Trade Commission wahrscheinlich auf Blockierung klagen wird Microsoft ’s 69-Milliarden-Dollar-Kauf des Videospiel-Publishers.

Tesla (TSLA) – Tesla gab bekannt, dass seine Full Self Driving Beta-Software jetzt für alle in Nordamerika verfügbar ist. Die Ankündigung erfolgt, da Tesla noch auf die behördliche Genehmigung für das Fahren von Autos ohne menschliche Kontrolle wartet. Tesla stieg im vorbörslichen Handel um 2 %.

Manchester United (MANU) – Die Aktien des Fußballteams legten vorbörslich um weitere 10,8 % zu, nach Berichten Anfang der Woche, dass strategische Optionen, einschließlich eines möglichen Verkaufs, in Erwägung gezogen wurden. Die Aktien von Manchester United stiegen am Dienstag um 14,7 % und am Mittwoch um 25,8 %.

Bett Bad darüber hinaus (BBBY) – Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat der Haushaltswarenhändler Mühe, seine Läden auf Lager zu halten. Die Zeitung zitiert Daten des Analyseunternehmens DataWeave, aus denen hervorgeht, dass mehr als 40 % der Produkte des Einzelhändlers im Oktober nicht vorrätig waren. Dennoch stieg die Aktie vorbörslich um 1 %.

Deutsche Bank (DB) – Die in den USA gehandelten Aktien der Deutschen Bank legten vorbörslich um 2,4 % zu, nachdem ein Bericht von RBC Capital besagt hatte, dass der Umstrukturierungsfortschritt der Deutschen Bank von den Anlegern übersehen wurde.

Coupa-Software (COUP) – Die Aktie des Unternehmenssoftwareanbieters stieg vorbörslich um weitere 2,7 %, zusätzlich zu ihrem Anstieg um 28,9 % am Mittwoch, nachdem ein Bloomberg-Bericht folgte, dass die Private-Equity-Gesellschaft Vista Equity Partners eine Übernahme von Coupa erwäge.