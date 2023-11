In letzter Zeit sieht man wieder mehr Menschen mit Aktentaschen. Olaf ScholzBriefcase hat sogar einen Instagram-Account. Er soll es vor rund 40 Jahren erworben haben, als er noch Referendar war, weit davon entfernt, Hamburger Bürgermeister oder gar Bundeskanzler zu sein. Die Welt hat sich in dieser Zeit stark verändert, und so auch Olaf Scholz. Aber seine Tasche blieb dieselbe. Das Haus der Deutschen Geschichte hat sich nun bei uns gemeldet und möchte die Tasche übernehmen, falls Scholz sie eines Tages wegwirft. Auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat Interesse an der Tasche bekundet. Es sieht wirklich historisch aus, es hat die Patina von 40 Jahren.

Und es gibt noch jemanden, der vielleicht einmal Kanzler werden möchte und bereits die passende Aktentasche dafür hat: Robert Habeck hat eine Tasche mit Schultergurt, damit er sie lässig herumhängen kann, während er um die Welt reist und Politik macht. Habeck versucht offenbar, seiner Tasche zusätzliche Patina zu verleihen, indem er sie gelegentlich in den Boden feuert, wenn er schnell vor die Kamera treten muss.

Man kann sich leicht vorstellen, dass eine Person, die ein hohes Amt innehat, eine neue, passende Tasche kauft. Zum Beispiel, um bei wichtigen Terminen im Ausland angemessen adrett auftreten zu können. Angela Merkel trug Longchamp-Taschen, von denen sie mehrere in verschiedenen Farben hatte. Allerdings war es der Kanzlerin offenbar egal, dass ihre Taschen eine besondere Patina hatten. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied zwischen der Kanzlertasche und der Kanzlertasche?

Es hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass Männer in Deutschland sichtbar machen wollen, dass sie viel arbeiten. Wer eine Aktentasche besitzt, muss selbstverständlich auch wichtige Papiere mit sich führen. Wer seit 40 Jahren Akten mit sich herumträgt, der meint es seit 40 Jahren sehr ernst. Und wer in all der Zeit nicht dazu gekommen ist, sich eine neue Tasche zu kaufen, muss einfach Wichtigeres zu tun gehabt haben. So ein Mann vertraut auf Bewährtes, läuft nicht jedem Schnickschnack hinterher – so einem kann man vertrauen. So stand es wahrscheinlich in der alten Aktentasche.

Eigentlich ist es schade, dass so viele Menschen neue Taschen ablehnen, denn in den Kollektionen für Damen und Herren, beispielsweise in der Frühjahrskollektion von Hugo Boss, gibt es aktuell so viele Aktentaschen-Designs, dass man sich mit Taschen für die nächsten 40 Jahre eindecken könnte .

Einige internationale Staatsmänner halten Aktentaschen offenbar nicht für so wichtig. Als Statussymbol bevorzugen sie Menschen, die die Akten hinter sich hertragen.