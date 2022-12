Akshay Kumar wird wegen seines Aussehens als Shivaji Maharaj in Veer Daudle Saat getrollt, Internetnutzer fragen „itni jaldi dhadi muchh …“

Akshay Kumars erster Auftritt als großer Maratha-König Chhatrapati Shivaji Maharaj aus seinem Marathi-Debütfilm Vedat Marathe Veer Daudale Saat ist erschienen und hat die Internetnutzer verblüfft zurückgelassen. Die Internetnutzer sind überrascht von der Tatsache, dass Akshay die gleiche Abkürzungsmethode genommen hat und das Kostüm der Persönlichkeit ohne große körperliche Transformation angezogen hat.

Der Handelsexperte Taran Adarsh ​​teilte den ersten Blick auf Kumar aus dem Film. Er teilte einen 22-Sekunden-Clip, in dem Akshay verkleidet ist, während Shivaji das Bild betritt. Das Video wird von einem haarsträubenden Jai Bhavani-Soundtrack unterstützt, und das ist wahrscheinlich das einzig Beste an dem Video.

Schau das Video





Sobald das Video aufgetaucht war, verschwendeten die Internetnutzer nicht viel Zeit und sprengten den ersten Look des Films. Akshay wird als „Außenseiter“ für die ikonische Figur bezeichnet. Vedat Marathe Veer Daudale Saat kommt an Diwali 2023 in die Kinos.