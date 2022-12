Akshay Kumar reagiert, nachdem ein Mann sagt, Bell Bottom habe Dinge „gegen Pakistan“.

Akshay Kumar hat einem Pakistaner geantwortet, der die Art und Weise in Frage stellte, wie sein Land im Film Bell Bottom von 2021 dargestellt wurde. Der Darsteller riet der Person, seine Gedanken darüber unbeschwert zu halten, da es „nur ein Film“ sei.

Akshay war beim Red Sea International Film Festival in Saudi-Arabien anwesend. Der Schauspieler antwortete einem Mann, der sich während eines Gesprächs auf dem Festival nach seinem Film Bell Bottom erkundigte. Die Geschichte des Films, bei dem Ranjit Tiwari Regie führte, konzentrierte sich auf einen Versuch, Passagiere zu retten, nachdem ein Jet der Indian Airlines entführt worden war.

Der Mann sagte zu Akshay: „Ich komme aus Pakistan, Ihrem Nachbarland. Ich habe eine Bitte. Sie machen fantastische Filme wie Pad Man und Toilet. Es gibt auch ein Problem zwischen Indien und Pakistan. Ihr letzter Film Bell Bottom hat bestimmte Dinge gegen Pakistan.“

Akshay sagte dann: „Sir, es ist nur ein Film. Nehmen Sie es nicht so ernst. Es ist nur ein Film. Es gibt viele solcher Dinge. Es ist nur ein Film, Sir.“

In Bell Bottom werden die 1980er Jahre dargestellt. Akshay spielte in dem Film einen indischen Geheimagenten. Obwohl der Film in Indien großen Anklang fand, erntete er im Ausland scharfe Kritik und wurde schließlich in Kuwait, Katar und Saudi-Arabien verboten. Huma Qureshi, Lara Dutta und Vaani Kapoor hatten auch Hauptrollen in dem Film. Es wurde gesagt, dass es auf tatsächlichen Entführungen beruhte, die von Khalistani-Terroristen in den 1980er Jahren begangen wurden, einschließlich der Übernahme mehrerer Flüge, die von Indian Airlines durchgeführt wurden.

Zu den jüngsten Filmen von Akshay gehören Cuttputlli, der seine digitale Premiere hatte, und Ram Setu, der in die Kinos kam. In Ram Setu, bei dem Abhishek Sharma Regie führte, spielte auch Jacqueline Fernandez.

Neben Selfiee, in dem Emraan Hashmi und Diana Penty die Hauptrollen spielen, hat Akshay auch den kommenden Anand L. Rai-Film Gorkha.